Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde da última quinta-feira (16), em Bauru, após policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) apreenderem porções de maconha durante uma abordagem e localizarem mais entorpecentes na residência do suspeito. A ocorrência foi registrada na Vila Antártica.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de Ações Especiais quando abordou um Ford Fiesta branco ocupado por três pessoas. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com dois dos ocupantes. Já com o terceiro homem, os policiais localizaram três porções de maconha e R$ 54,00 em dinheiro, armazenados em uma bolsa tipo tira-colo.

Questionado pelos policiais, o suspeito admitiu que comercializava drogas e informou que havia mais entorpecentes guardados em sua residência, no Parque Roosevelt. Com autorização dos familiares para entrada no imóvel, a equipe realizou buscas no quarto do homem e encontrou um tijolo de maconha, duas grandes porções da mesma droga, três porções de "dry", uma variação de cannabis de alta concentração, além de materiais utilizados para o fracionamento e a embalagem dos entorpecentes.