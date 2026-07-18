Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após furtar uma extensão elétrica de um canteiro de obras na região central de Bauru. O caso aconteceu na rua 7 de Setembro e terminou com a recuperação do objeto furtado. De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo pela rua Gustavo Maciel quando avistou um homem caminhando com um grande volume escondido sob as roupas. Diante da suspeita, os agentes realizaram a abordagem e encontraram uma extensão trifásica com aproximadamente 30 metros de fio de bitola.

Ao ser questionado pelos policiais, o homem confessou imediatamente que havia acabado de cometer o furto em uma construção civil nas proximidades. Ele alegou inicialmente aos PMs que venderia o equipamento para comprar crack. Os policiais se deslocaram até o lote de terreno indicado pelo suspeito e localizaram a vítima. O trabalhador confirmou que guardava a extensão no interior de seu veículo e deu por falta do material. Ele reconheceu o cabo elétrico recuperado pelos policiais como sendo de sua propriedade e ferramenta de trabalho, avaliando o item em cerca de R$ 350,00.

O caso foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru. Ao ser interrogado formalmente pela autoridade policial, o suspeito apresentou uma versão diferente para a motivação do crime. Ele declarou que está desempregado e que realizou o furto para conseguir dinheiro para pagar o aluguel, embora tenha confirmado ser usuário de entorpecentes. O delegado de plantão deliberou pela lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de furto consumado.