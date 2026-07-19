O mundo vai parar! Quem leva essa? A Copa de 2026 terá um duelo de gigantes na decisão. Atual campeã mundial, a Argentina garantiu presença na final após vencer a Inglaterra por 2 a 1, de virada, enquanto a Espanha confirmou o favoritismo ao amassar a França por 2 a 0 (quase 3). O confronto deste domingo (19), em East Rutherford, nos Estados Unidos, às 16h (horário de Brasília), colocará frente a frente duas das seleções mais consistentes e talentosas do futebol mundial.

Invicta na competição, a Argentina chega embalada pela experiência de um elenco acostumado a decisões e pela liderança de Lionel Messi, de 39 anos, que disputa sua última Copa do Mundo. A equipe comandada por Lionel Scaloni mostrou força mental durante toda a campanha, superando momentos de pressão e confirmando a eficiência ofensiva, principal marca da equipe no torneio.

Do outro lado, a Espanha aposta na renovação de sua geração, liderada pelo jovem Lamine Yamal, 19 anos, e em um futebol de posse de bola, intensidade e organização tática. A seleção espanhola chega à final após eliminar Portugal, Bélgica e França no mata-mata, sustentando uma das defesas menos vazadas da Copa e mantendo uma longa sequência de partidas sem derrota.