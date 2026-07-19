A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Natália Resende, e o diretor-presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Thomaz Toledo, realizam, nesta segunda-feira (20), às 14h30, visita técnica ao Córrego do Esgotão, em Sabino, na região de Lins (102 quilômetros de Bauru). Durante a agenda, será iniciada a instalação de 14 boias inteligentes e realizada demonstração do funcionamento do sistema no trecho, que tem histórico de florações intensas de cianobactérias que formam manchas esverdeadas na superfície da água.

O projeto abrange uma área de aproximadamente 960 mil metros quadrados, o equivalente a mais de 130 campos de futebol, no trecho que influencia a Praia Municipal de Sabino, importante espaço de lazer e turismo da região. A solução emprega ondas ultrassônicas para impedir que as algas permaneçam concentradas na superfície da água, reduzindo a formação da chamada nata verde, sem o uso de produtos químicos e sem causar impactos à fauna, à flora ou às demais formas de vida aquática.

Com investimento de cerca de R$ 9 milhões, o sistema utilizará inteligência embarcada com uso de algoritmos para ajustar automaticamente a frequência e a intensidade das ondas conforme as condições observadas na água. Além disso, os equipamentos funcionarão como estações automáticas de monitoramento. Sensores instalados nas boias vão acompanhar parâmetros como oxigênio dissolvido, pH, turbidez, temperatura, clorofila e ficocianina. A operação será alimentada por energia solar e baterias de lítio.