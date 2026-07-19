Era a década de 1930, e Bauru já vivia um período de intenso desenvolvimento, com grande circulação de pessoas que chegavam à cidade não apenas pela ferrovia, mas também em carroças e carros de boi, em busca de negócios ou de uma nova oportunidade de vida.

Entre esses pioneiros estava Silvino Ferreira, português nascido em 1906, que escolheu Bauru para estabelecer seu comércio e construir sua trajetória. Inicialmente, abriu um bar. Depois, instalou um empório, uma lenhadora e, posteriormente, um posto de combustíveis, todos no mesmo trecho da Vila Alves Seabra. Casado com Ângela Maria Bertuzzi, teve cinco filhos: Osvaldo (Vadico), Amélia, Natalina, Luiz Carlos e Avelino.

Segundo o historiador Alex Sanches, a região era uma das principais portas de entrada de Bauru antes da expansão urbana para outras áreas e concentrava parte significativa da atividade econômica da cidade. "Na primeira metade do século XX, era comum que moradores da zona rural chegassem de carroça ou a cavalo para negociar produtos na Baixada do Silvino, que concentrava de tudo um pouco: armazéns, casas de secos e molhados, empórios, farmácia, oficinas, bares, comércio de madeira, posto de combustíveis e até uma fábrica de refrigerantes, a Guaraná King."