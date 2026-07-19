A obrigatoriedade de um cadastro específico para pessoas físicas que exercem atividade econômica habitual, apelidado pelo mercado de "CNPJ técnico", foi adiada para janeiro de 2027. A medida integra a regulamentação da reforma tributária e deve atingir profissionais autônomos que ganhem acima de R$ 45.500 anuais. Apesar do nome, o cadastro não transforma o trabalhador em empresa, mas permitirá maior controle fiscal sobre a arrecadação dos novos tributos IBS e CBS.

Com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 214/2025, que regulamenta parte da reforma tributária, profissionais que exercem atividade econômica de forma habitual ou profissional (como médicos, dentistas, advogados, pedreiros e demais prestadores de serviços) passarão a ser contribuintes do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributos que substituirão gradualmente o ICMS, ISS, PIS e Cofins.

Segundo o advogado tributarista Edson Franciscato Mortari, o chamado "CNPJ técnico" é apenas uma denominação criada pelo mercado e não existe oficialmente na legislação. "A legislação não utiliza essa expressão. O que haverá é um cadastro obrigatório para pessoas físicas que exercem atividade econômica de forma habitual, permitindo que elas sejam identificadas como contribuintes do IBS e da CBS", explica.