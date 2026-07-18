Então, na coluna de hoje, eu ajudo você a se proteger!

Psoríase e dermatite atópica são duas doenças inflamatórias que quem tem sabe bem: bastou chegar os dias frios e pronto! Os sintomas aparecem sem pedir licença. Isso acontece porque, se a gente não cuida corretamente, a pele fica mais sensibilizada no inverno.

A psoríase é uma doença inflamatória crônica, não contagiosa, em que o sistema imunológico acelera a renovação das células da pele. Assim, essas células se acumulem formando placas avermelhadas, que descamam ou podem doer e causar coceira, mais comuns em regiões como couro cabeludo, cotovelos, joelhos e unhas. Em alguns casos, a doença também afeta as articulações, causando a chamada artrite psoriásica.

Ela aparece em pessoas de qualquer idade, mas é mais frequente em adultos e costuma ter relação com predisposição genética, além de fatores como estresse, infecções, alterações hormonais, consumo excessivo de álcool, tabagismo, certos medicamentos e lesões na pele podem desencadear ou piorar as crises. A doença costuma alternar períodos de melhora e piora ao longo da vida.

Como evitar que o frio desencadeie a condição