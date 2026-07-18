Psoríase e dermatite atópica são duas doenças inflamatórias que quem tem sabe bem: bastou chegar os dias frios e pronto! Os sintomas aparecem sem pedir licença. Isso acontece porque, se a gente não cuida corretamente, a pele fica mais sensibilizada no inverno.
Então, na coluna de hoje, eu ajudo você a se proteger!
Entenda a psoríase
A psoríase é uma doença inflamatória crônica, não contagiosa, em que o sistema imunológico acelera a renovação das células da pele. Assim, essas células se acumulem formando placas avermelhadas, que descamam ou podem doer e causar coceira, mais comuns em regiões como couro cabeludo, cotovelos, joelhos e unhas. Em alguns casos, a doença também afeta as articulações, causando a chamada artrite psoriásica.
Ela aparece em pessoas de qualquer idade, mas é mais frequente em adultos e costuma ter relação com predisposição genética, além de fatores como estresse, infecções, alterações hormonais, consumo excessivo de álcool, tabagismo, certos medicamentos e lesões na pele podem desencadear ou piorar as crises. A doença costuma alternar períodos de melhora e piora ao longo da vida.
Como evitar que o frio desencadeie a condição
Hidrate a pele todo dia com cremes mais densos e sem perfume, principalmente após o banho.
Evite banhos muito quentes e demorados: eles ressecam a pele e podem aumentar a descamação.
Use sabonetes suaves e hidratantes, evitando produtos agressivos.
Beba bastante água, mesmo no frio, para manter a hidratação do corpo.
Prefira roupas macias, como algodão, e evite tecidos que irritem a pele, como lã em contato direto.
Tente manter a casa menos seca usando umidificador ou recipientes com água no ambiente.
Tome um pouco de sol com segurança, em horários adequados, porque a luz solar moderada pode ajudar no controle das lesões.
Controle o estresse, já que ele é um gatilho frequente para crises.
Evite cigarro e excesso de álcool, que podem piorar a inflamação.
Mantenha o tratamento prescrito pelo dermatologista mesmo quando a pele melhorar.
Observe sinais de infecção ou piora importante das placas e procure acompanhamento médico se isso acontecer.
Entenda a dermatite atópica
A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica da pele, não contagiosa, comum em crianças, mas que também pode aparecer ou persistir na vida adulta. Ela provoca ressecamento intenso, coceira, vermelhidão e irritação da pele, sobretudo em áreas como dobras dos braços e joelhos, pescoço, mãos e rosto. A coceira costuma ser um dos sintomas mais incômodos e tende a piorar à noite, afetando o sono e a qualidade de vida.
Existe uma combinação de fatores para que exista esse tipo de dermatite, entre eles genéticos, imunológicos e ambientais. Pessoas com histórico familiar de alergias, asma ou rinite têm maior predisposição. Na doença, a barreira natural da pele é mais frágil, facilitando a perda de água e a entrada de substâncias irritantes e alergênicas. Crises podem ser desencadeadas por clima frio e seco, suor, estresse, poeira, tecidos irritantes, sabonetes fortes e alguns alimentos em casos específicos.
Como evitar que o frio desencadeie a doença
Hidrate a pele várias vezes ao dia com cremes ou pomadas mais espessas e sem fragrância.
Passe o hidratante logo após o banho, com a pele ainda úmida.
Evite banhos muito quentes e longos, porque eles retiram a proteção natural da pele.
Use sabonetes suaves, de preferência syndets ou indicados para pele sensível.
Prefira roupas de algodão e evite lã ou tecidos ásperos em contato direto com a pele.
Mantenha as unhas curtas para reduzir lesões causadas pela coceira.
Evite ambientes muito secos; umidificadores podem ajudar em períodos de clima seco.
Beba água o dia todo para ajudar na hidratação do organismo.
Identifique e evite gatilhos individuais, como poeira, suor excessivo, perfumes fortes e produtos irritantes.
Controle o estresse, que pode desencadear ou piorar as crises.
Siga certinho os tratamentos prescritos pelo dermatologista, mesmo nos períodos de melhora.
Procure atendimento médico se houver feridas, secreção, dor ou sinais de infecção na pele.
Perceba que os cuidados em dias frios são bem semelhantes, e são indicados para todo mundo, sobretudo evitar banhos quentes e caprichar na hidratação. Além disso, esteja em dia com as visitas ao seu dermatologista.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027