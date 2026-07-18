Quem trafega pela rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido interior-capital, entre os quilômetros 330 e 336, em Bauru, encontra uma sequência de buracos que compromete a segurança e exige atenção redobrada dos motoristas. Ao longo desse curto trecho, há buracos de diferentes tamanhos, alguns bastante extensos, além de ondulações no pavimento que agravam as condições de tráfego. Em frente ao residencial Recanto dos Nobres, por exemplo, o asfalto apresenta tanto buracos quanto deformações, obrigando os condutores a reduzir a velocidade ou desviar dos obstáculos.

O problema não se limita à pista principal. No chamado trevo da Eny, a saída da rodovia João Batista Cabral Renó (SP-225), que liga Bauru a Ipaussu, e o acesso da marginal da Marechal Rondon para a pista principal, no sentido capital, também apresentam diversos buracos. A mesma situação é verificada alguns metros adiante, no acesso à avenida Issa Marar, na região da Alameda Rodoserv.

No sentido contrário, da capital para o interior, a saída para a avenida Inácio Conceição Vieira (marginal) também preocupa. O trecho está repleto de remendos no asfalto, buracos, acúmulo de areia nas partes mais baixas e vegetação que invade a pista, reduzindo a visibilidade e dificultando a circulação dos veículos. A situação é ainda mais preocupante devido ao intenso fluxo registrado diariamente no local, especialmente de caminhões que acessam empresas instaladas ao longo da avenida Inácio Conceição Vieira. Motoristas cobram manutenção urgente da rodovia e dos acessos para evitar acidentes e danos aos veículos