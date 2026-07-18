Quem trafega pela rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido interior-capital, entre os quilômetros 330 e 336, em Bauru, encontra uma sequência de buracos que compromete a segurança e exige atenção redobrada dos motoristas. Ao longo desse curto trecho, há buracos de diferentes tamanhos, alguns bastante extensos, além de ondulações no pavimento que agravam as condições de tráfego. Em frente ao residencial Recanto dos Nobres, por exemplo, o asfalto apresenta tanto buracos quanto deformações, obrigando os condutores a reduzir a velocidade ou desviar dos obstáculos.
O problema não se limita à pista principal. No chamado trevo da Eny, a saída da rodovia João Batista Cabral Renó (SP-225), que liga Bauru a Ipaussu, e o acesso da marginal da Marechal Rondon para a pista principal, no sentido capital, também apresentam diversos buracos. A mesma situação é verificada alguns metros adiante, no acesso à avenida Issa Marar, na região da Alameda Rodoserv.
No sentido contrário, da capital para o interior, a saída para a avenida Inácio Conceição Vieira (marginal) também preocupa. O trecho está repleto de remendos no asfalto, buracos, acúmulo de areia nas partes mais baixas e vegetação que invade a pista, reduzindo a visibilidade e dificultando a circulação dos veículos. A situação é ainda mais preocupante devido ao intenso fluxo registrado diariamente no local, especialmente de caminhões que acessam empresas instaladas ao longo da avenida Inácio Conceição Vieira. Motoristas cobram manutenção urgente da rodovia e dos acessos para evitar acidentes e danos aos veículos
A reportagem entrou em contato com a Concessionária Rodovias do Tietê sobre a manutenção do trecho. Por meio de nota, a Concessionária informou que, “após um longo período de recuperação judicial, está em tratativas com a Artesp para a repactuação de seu plano de investimentos. Entre as ações previstas está uma ampla campanha de recuperação do pavimento em toda a malha concedida. A execução dessas intervenções e a definição do respectivo cronograma dependem da deliberação do Poder Concedente”.
“No município de Bauru, o trecho da Rodovia Marechal Rondon entre os quilômetros 332 e 336, está sob responsabilidade da Concessionária e está contemplado nessa campanha. No acesso ao Alameda Rodoserv, as intervenções abrangerão somente o segmento localizado dentro da faixa de domínio da Rodovias do Tietê”, concluiu.