19 de julho de 2026
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RISCO DE ACIDENTES

Moradores reclamam de muitos buracos na Vila Bela, em Bauru

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Além dos danos no asfalto, um dos buracos acumula lixo descartado de forma irregular
Além dos danos no asfalto, um dos buracos acumula lixo descartado de forma irregular

Moradores da Vila Bela, em Bauru, denunciam a presença de três buracos que oferecem risco de acidentes e causam transtornos no trânsito. Segundo os relatos ao JCNET, a situação tem se agravado com as chuvas, que aumentam o desgaste do asfalto, enquanto o fluxo frequente de carros e caminhões pesados obriga os motoristas a desviarem dos buracos.

O maior buraco, que surgiu há algumas semanas e está sinalizado, fica no cruzamento das ruas Assef Madi e São Vicente e está próximo ao poço de visita do Departamento de Água e Esgoto (DAE). Os outros dois, que já existem há alguns meses, estão localizados na quadra 1 da rua Assef Madi e na quadra 7 da rua São Vicente. Os três pontos ficam a cerca de 10 metros de distância um do outro.

Além dos riscos no trânsito, os moradores afirmam que os  buracos tem servido como ponto de descarte irregular de lixo, o que agrava a situação e gera preocupação com a limpeza da região. O DAE de Bauru já foi notificado sobre a situação. O JCNET aguarda uma resposta da autarquia sobre as providências que serão adotadas para solucionar o problema.

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