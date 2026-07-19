Moradores da Vila Bela, em Bauru, denunciam a presença de três buracos que oferecem risco de acidentes e causam transtornos no trânsito. Segundo os relatos ao JCNET, a situação tem se agravado com as chuvas, que aumentam o desgaste do asfalto, enquanto o fluxo frequente de carros e caminhões pesados obriga os motoristas a desviarem dos buracos.

O maior buraco, que surgiu há algumas semanas e está sinalizado, fica no cruzamento das ruas Assef Madi e São Vicente e está próximo ao poço de visita do Departamento de Água e Esgoto (DAE). Os outros dois, que já existem há alguns meses, estão localizados na quadra 1 da rua Assef Madi e na quadra 7 da rua São Vicente. Os três pontos ficam a cerca de 10 metros de distância um do outro.

Além dos riscos no trânsito, os moradores afirmam que os buracos tem servido como ponto de descarte irregular de lixo, o que agrava a situação e gera preocupação com a limpeza da região. O DAE de Bauru já foi notificado sobre a situação. O JCNET aguarda uma resposta da autarquia sobre as providências que serão adotadas para solucionar o problema.