Reunião entre representantes de vários órgãos realizada nesta terça-feira (14), na sede do 4.º Batalhão de Caçadores, em Bauru, discutiu a elaboração de um plano de ação integrado com medidas multidisciplinares voltadas à redução dos impactos causados pelos furtos em residências e estabelecimentos comerciais, bem como ao enfrentamento de questões relacionadas ao uso de entorpecentes e à permanência de pessoas em situação de vulnerabilidade em áreas públicas.
O encontro reuniu integrantes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Secretarias Municipais, Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal. De acordo com nota da PM, algumas ações já estão em andamento e outras serão implementadas de forma integrada pelos órgãos envolvidos.
"A principal finalidade da iniciativa é promover o acolhimento e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade aos serviços competentes, intensificar o combate aos crimes de furto, receptação e tráfico de entorpecentes e, consequentemente, fortalecer a sensação de segurança da população, especialmente na região central do município de Bauru", afirma.
"A população pode solicitar o atendimento da equipe de Abordagem Social para pessoas em situação de rua pelo telefone (14) 98208-0493. Além disso, a Polícia Militar reforça a importância da participação da comunidade por meio de denúncias anônimas relacionadas a crimes e situações que possam comprometer a segurança pública", complementa a corporação.
Entre as situações que podem ser denunciadas, segundo a PM, estão locais abandonados invadidos por pessoas em situação de rua ou usuários de entorpecentes, funcionamento de ferros-velhos clandestinos, queima de fiação elétrica, receptação de materiais de origem ilícita e outras atividades suspeitas. As informações podem ser repassadas ao 4.º Batalhão de Caçadores, pelo telefone (14) 3203-6165.