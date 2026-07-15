Reunião entre representantes de vários órgãos realizada nesta terça-feira (14), na sede do 4.º Batalhão de Caçadores, em Bauru, discutiu a elaboração de um plano de ação integrado com medidas multidisciplinares voltadas à redução dos impactos causados pelos furtos em residências e estabelecimentos comerciais, bem como ao enfrentamento de questões relacionadas ao uso de entorpecentes e à permanência de pessoas em situação de vulnerabilidade em áreas públicas.

O encontro reuniu integrantes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Secretarias Municipais, Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal. De acordo com nota da PM, algumas ações já estão em andamento e outras serão implementadas de forma integrada pelos órgãos envolvidos.

"A principal finalidade da iniciativa é promover o acolhimento e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade aos serviços competentes, intensificar o combate aos crimes de furto, receptação e tráfico de entorpecentes e, consequentemente, fortalecer a sensação de segurança da população, especialmente na região central do município de Bauru", afirma.