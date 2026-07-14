Bariri - Um empresário foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na tarde desta terça-feira (14), no Jardim Pavão, em Bariri (56 quilômetros de Bauru), suspeito de operar uma fábrica clandestina de cosméticos em um barracão. Durante a operação, ele desacatou o delegado e também irá responder por esse crime.
De acordo com informações da página Noticiantes Centro-Oeste Paulista, após investigações, com apoio da Vigilância Sanitária Municipal, equipe da Delegacia de Bariri cumpriu mandado de busca no local.
Nas diligências, foram constatados o armazenamento de insumos para fabricação de cosméticos e vários frascos com produtos para alisamento de cabelos já manipulados e prontos para a comercialização.
Ainda conforme a publicação, alguns frascos estavam sem rotulagem, mas também havia frascos com o alisante capilar com rótulos falsos, sem certificado junto à Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Segundo a Polícia Civil, o proprietário da empresa desacatou o delegado, debochando da ação policial. Ele foi autuado em flagrante por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos; falsificação de documento particular; e desacato e ficou preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.