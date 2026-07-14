Bariri - Um empresário foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na tarde desta terça-feira (14), no Jardim Pavão, em Bariri (56 quilômetros de Bauru), suspeito de operar uma fábrica clandestina de cosméticos em um barracão. Durante a operação, ele desacatou o delegado e também irá responder por esse crime.

De acordo com informações da página Noticiantes Centro-Oeste Paulista, após investigações, com apoio da Vigilância Sanitária Municipal, equipe da Delegacia de Bariri cumpriu mandado de busca no local.

Nas diligências, foram constatados o armazenamento de insumos para fabricação de cosméticos e vários frascos com produtos para alisamento de cabelos já manipulados e prontos para a comercialização.