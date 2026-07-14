O cestinha é do Dragão! Na tarde desta terça-feira (14), o Bauru Basket anunciou a contratação de Anthony Harris para a temporada 2026/27. Aos 28 anos, o ala norte-americano de 1,96m desembarca na Cidade Sem Limites após uma temporada de destaque no Basket Osasco. A média de 19,5 pontos — ao todo, 681 pontos em 35 jogos — lhe rendeu o posto de maior pontuador do campeonato. Além disso, ainda registrou 5,4 rebotes e 4,2 assistências por partida.
"Estou muito animado por fazer parte do clube nesta próxima temporada. Tenho expectativas muito altas para o nosso time, porque acredito que vamos fazer uma grande campanha. Dito isso, quero agradecer de coração. Sou muito grato pelas boas-vindas e por me receberem tão bem. Agora é hora de trabalhar. Vamos, Bauru!", disse o novo camisa 1.
Histórico
Natural de Indiana, nos Estados Unidos, Harris foi formado pela Chicago State Cougars, equipe do basquete universitário norte-americano. Antes de chegar ao Osasco, acumulou passagens pelo Cerrado, Club Atlético Goes, do Uruguai, Liga Sorocabana e Mogi Basquete.
Porém, foi no time da Grande São Paulo que o ala viveu a grande ascensão da carreira. Em 2025, liderou a equipe na campanha do título da Liga Ouro, com direito às conquistas dos prêmios de MVP da competição e MVP das Finais. Com o acesso garantido ao NBB Caixa, permaneceu no projeto e confirmou o protagonismo também na elite do basquete brasileiro.
Mais do que os números, Harris chamou a atenção pelo repertório ofensivo. Capaz de alternar com eficiência os arremessos de longa distância e os ataques à cesta, o norte-americano alia força física, explosão e recursos técnicos para pontuar de diferentes maneiras. As infiltrações agressivas e as enterradas plásticas também se tornaram uma de suas marcas. Agora, o desafio é manter seu volume ofensivo dentro de um sistema com outras peças relevantes e vestindo uma das camisas mais tradicionais do país.
Próximos passos
Após a confirmação do primeiro reforço, a diretoria dará sequência ao anúncio dos demais atletas nos próximos dias. O primeiro compromisso do Dragão na temporada 2026/2027 será a disputa do Campeonato Paulista, que começa no dia 5 de agosto, no ginásio Pedrocão, em clássico contra a equipe do Sesi Franca. Já a estreia em casa será no dia 8, contra o Pinheiros.