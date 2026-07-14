O cestinha é do Dragão! Na tarde desta terça-feira (14), o Bauru Basket anunciou a contratação de Anthony Harris para a temporada 2026/27. Aos 28 anos, o ala norte-americano de 1,96m desembarca na Cidade Sem Limites após uma temporada de destaque no Basket Osasco. A média de 19,5 pontos — ao todo, 681 pontos em 35 jogos — lhe rendeu o posto de maior pontuador do campeonato. Além disso, ainda registrou 5,4 rebotes e 4,2 assistências por partida.

"Estou muito animado por fazer parte do clube nesta próxima temporada. Tenho expectativas muito altas para o nosso time, porque acredito que vamos fazer uma grande campanha. Dito isso, quero agradecer de coração. Sou muito grato pelas boas-vindas e por me receberem tão bem. Agora é hora de trabalhar. Vamos, Bauru!", disse o novo camisa 1.

Histórico

Natural de Indiana, nos Estados Unidos, Harris foi formado pela Chicago State Cougars, equipe do basquete universitário norte-americano. Antes de chegar ao Osasco, acumulou passagens pelo Cerrado, Club Atlético Goes, do Uruguai, Liga Sorocabana e Mogi Basquete.