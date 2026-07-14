Botucatu - Na manhã desta terça-feira (14), equipe da Defesa Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) resgatou um gato que havia ficado preso no interior do sistema de encanamento de um imóvel na avenida Universitária, no bairro Altos do Paraíso.

Por meio de nota, o órgão informou que, após avaliação da situação, a equipe realizou o resgate utilizando técnicas apropriadas, garantindo a retirada segura do animal e preservando a sua integridade física.

O gato foi resgatado sem ferimentos aparentes e permaneceu sob os cuidados de uma estudante da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp de Botucatu.