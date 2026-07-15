A 8ª edição do Feijão Brasil será realizada no sábado (25), das 12h às 16h, no Alameda Hall, localizado na rua Luís Levorato,1-55, em Bauru. O evento é realizado pela Associação Bauruense de Combate ao Câncer (ABCC), o evento tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos atendimentos prestados gratuitamente a pacientes oncológicos de baixa renda, além de aproximar a comunidade da entidade por meio de uma tarde de confraternização.

A animação ficará por conta do grupo Boca de Leite, com participação especial da Vila Samba Show. Além da tradicional feijoada à vontade, os participantes poderão concorrer a sorteios de brindes oferecidos pelos patrocinadores. As bebidas serão vendidas separadamente.

Os ingressos custam 80 reais e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site do Alameda https://www.ingressosalameda.com.br/Evento/Detalhes , na loja Detalhes do Céu – Decorações e Presentes, localizada na rua Rio Branco, 22-24, com voluntários da ABCC ou pelos telefones (14) 99635-1313 e (14) 3222-3808. A organização recomenda que o público compre os convites com antecedência e chegue cedo no dia do evento, já que as mesas não são marcadas.