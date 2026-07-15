A 8ª edição do Feijão Brasil será realizada no sábado (25), das 12h às 16h, no Alameda Hall, localizado na rua Luís Levorato,1-55, em Bauru. O evento é realizado pela Associação Bauruense de Combate ao Câncer (ABCC), o evento tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos atendimentos prestados gratuitamente a pacientes oncológicos de baixa renda, além de aproximar a comunidade da entidade por meio de uma tarde de confraternização.
A animação ficará por conta do grupo Boca de Leite, com participação especial da Vila Samba Show. Além da tradicional feijoada à vontade, os participantes poderão concorrer a sorteios de brindes oferecidos pelos patrocinadores. As bebidas serão vendidas separadamente.
Os ingressos custam 80 reais e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site do Alameda https://www.ingressosalameda.com.br/Evento/Detalhes , na loja Detalhes do Céu – Decorações e Presentes, localizada na rua Rio Branco, 22-24, com voluntários da ABCC ou pelos telefones (14) 99635-1313 e (14) 3222-3808. A organização recomenda que o público compre os convites com antecedência e chegue cedo no dia do evento, já que as mesas não são marcadas.
A presidente da ABCC, Cristina Berriel Aidar, destaca a importância da participação da comunidade para que a entidade continue desenvolvendo seu trabalho. "Nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Precisamos da ajuda de toda a sociedade. É gratificante ver os eventos lotados, porque isso representa a credibilidade e a importância da associação. Quem ganha com isso são as pessoas de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, que enfrentam o tratamento contra o câncer", afirma.
A Associação Bauruense de Combate ao Câncer é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos que oferece assistência gratuita a pacientes oncológicos de baixa renda atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, a instituição acompanha cerca de 400 pacientes de diferentes idades e com os mais diversos tipos de câncer.
Além do suporte aos pacientes, a entidade também presta auxílio às famílias, oferecendo cestas básicas com suplementos alimentares, legumes e frango. A associação ainda disponibiliza, por meio de empréstimo, equipamentos como perucas, andadores e cadeiras de banho, além de atendimento psicológico para pacientes e acompanhantes.
A ABCC também mantém parceria com o Centro de Oncologia do Hospital Estadual de Bauru, contribuindo com a doação de equipamentos que auxiliam no atendimento aos pacientes. Os recursos arrecadados em eventos beneficentes, como o Feijão Brasil, juntamente com doações e parcerias com o poder público, são fundamentais para a continuidade desse trabalho.