Espanha e França entram em campo nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado no Estádio de Dallas, no Texas (Estados Unidos), e vale vaga pra final, onde o vencedor enfrentará Argentina ou Inglaterra, que duelam nesta quarta-feira (15).

A seleção espanhola chega em seu melhor momento pós-Copa de 2010, quando se consagrou campeã, e quer voltar novamente à decisão, já tendo eliminado Portugal e Bélgica nesta edição. Já a França busca a terceira final seguida, tendo garantido a classificação pra semifinal ao superar Paraguai e Noruega. O confronto reúne duas equipes que apostam em elencos jovens e técnicos e promete ser um dos grandes jogos desta histórica Copa do Mundo.

A expectativa é de uma partida acirrada, em que os pequenos detalhes farão diferença para selar quais das duas seleções seguirá na corrida pelo título mundial.