Bauru conquistou o vice-campeonato geral da 68ª edição dos Jogos Regionais, competição que começou no dia 4 de julho e foi encerrada nesta segunda-feira (13), em Lençóis Paulista. A disputa reuniu 46 municípios e é uma das mais tradicionais do esporte paulista.

Em uma disputa acirrada com Piracicaba, que foi campeão com 250 pontos, Bauru ficou em segundo, com 249 pontos, logo a frente de Botucatu, que também terminou com 249 pontos, mas que foi superado pelos critérios de desempate. Na sequência, vale destacar os municípios de São Carlos, na quarta posição, com 207 pontos, Lençóis Paulista, na quinta colocação, com 177 pontos, e Jaú, na sexta colocação, com 170 pontos.

As equipes de Bauru foram campeãs no atletismo feminino, basquete feminino, capoeira masculina, futebol feminino, natação masculina, natação feminina, taekwondo masculino, taekwondo feminino, tênis masculino, tênis feminino, vôlei de praia masculino e vôlei de praia feminino, todos estes na categoria livre, e ainda na ginástica rútmica feminina sub-14, ginástica artística feminina sub-13, vôlei feminino sub-21 e xadrez feminino sub-21. Bauru foi vice-campeão no atletismo masculino, badminton masculino, badminton feminino, capoeira feminina e damas feminino, todos estes na categoria livre, e ainda no futsal feminino sub-21, handebol masculino sub-21, vôlei masculino sub-21 e xadrez masculino sub-21. Também foi ao pódio por Bauru, na terceira colocação, o handebol feminino livre.