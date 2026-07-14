14 de julho de 2026
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SOB INVESTIGAÇÃO

Ladrões assaltam fazenda de café em Lençóis Paulista

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Arquivo JCNET
Eles levaram a matéria-prima do local, além de veículos e pertences pessoais; caso é investigado
Eles levaram a matéria-prima do local, além de veículos e pertences pessoais; caso é investigado

Ladrões armados invadiram uma fazenda de café na área rural de Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru), na madrugada desta terça-feira (14), e roubaram do local uma grande quantidade da matéria-prima da propriedade, ainda não contabilizada, além de dois veículos e demais pertences pessoais e objetos de valor.

As informações levantadas pelo JCNET com a Polícia Militar de Bauru e a Polícia Civil de Lençóis Paulista são preliminares, já que o caso está em andamento. Equipes locais fazem buscas pelos suspeitos, que fugiram.

O JCNET acompanha o caso e atualizará a reportagem nas próximas horas.

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