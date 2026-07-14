Ladrões armados invadiram uma fazenda de café na área rural de Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru), na madrugada desta terça-feira (14), e roubaram do local uma grande quantidade da matéria-prima da propriedade, ainda não contabilizada, além de dois veículos e demais pertences pessoais e objetos de valor.

As informações levantadas pelo JCNET com a Polícia Militar de Bauru e a Polícia Civil de Lençóis Paulista são preliminares, já que o caso está em andamento. Equipes locais fazem buscas pelos suspeitos, que fugiram.

O JCNET acompanha o caso e atualizará a reportagem nas próximas horas.