O Projeto Tênis do Futuro, do Bauru Tênis Clube (BTC), teve um mês de junho movimentado, com torneio interno, aulas para a iniciação (social) e resultados importantes dos jovens atletas do alto rendimento. Os irmãos Lucas Sartori Negri e Pedro Sartori Negri, de 13 e 10 anos, participaram do Campeonato Brasileiro Infantojuvenil, em São José dos Campos. Lucas seguiu para o torneio da Federação Paulista de Tênis (FPT), realizado em Ribeirão Preto, onde conquistou o vice-campeonato paulista na categoria de 14 anos, além de adquirir ainda mais experiência competitiva.

Anteriormente, disputando jogos contra adultos, Lucas Negri, o mais velho, foi campeão do Torneio Barragem Grupo B, e o pequeno Pedro Negri, que fará 11 anos somente no próximo mês, foi campeão da Barragem Grupo D.

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