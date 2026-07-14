O Projeto Tênis do Futuro, do Bauru Tênis Clube (BTC), teve um mês de junho movimentado, com torneio interno, aulas para a iniciação (social) e resultados importantes dos jovens atletas do alto rendimento. Os irmãos Lucas Sartori Negri e Pedro Sartori Negri, de 13 e 10 anos, participaram do Campeonato Brasileiro Infantojuvenil, em São José dos Campos. Lucas seguiu para o torneio da Federação Paulista de Tênis (FPT), realizado em Ribeirão Preto, onde conquistou o vice-campeonato paulista na categoria de 14 anos, além de adquirir ainda mais experiência competitiva.
Anteriormente, disputando jogos contra adultos, Lucas Negri, o mais velho, foi campeão do Torneio Barragem Grupo B, e o pequeno Pedro Negri, que fará 11 anos somente no próximo mês, foi campeão da Barragem Grupo D.
SOBRE O PROJETO
O Projeto Tênis do Futuro realizou, durante o mês de junho, 65 horas de aulas de tênis, atendendo 57 crianças e adolescentes, entre meninos e meninas, com idades de 5 a 16 anos. Além dos treinamentos, o projeto promoveu torneios internos, incentivando a integração e o desenvolvimento esportivo dos alunos. Além dos irmãos Lucas e Pedro Sartori Negri, destacaram-se em junho os alunos Kaio Hiroki, Miguel Dias e Alexandre Magri, pelo desempenho, dedicação e evolução técnica. O projeto do Bauru Tênis Clube atende 28 meninos e 29 meninas, nas faixas etárias entre 5 e 16 anos.
A equipe técnica é formada pelos professores Carlinhos Oliveira, Pedro Scocuglia e Helinho Ribeiro. O Projeto Tênis do Futuro conta com o apoio dos patrocinadores Abramides Gonçalves Advogados, Unimed Bauru, Caetano, GetMed, VCI Brasil e Manga Bela, fundamentais para o desenvolvimento e a continuidade da iniciativa. O JC/JCNET é um apoiador de mídia.