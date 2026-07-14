Na noite desta segunda-feira (13), equipes da Polícia Militar que patrulhavam a avenida das Nações Unidas, em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru), próximo a um supermercado, foram surpreendidas por uma mulher correndo em direção às viaturas e gritando por socorro: "ele vai me matar!". Logo atrás, um homem embriagado a perseguia e foi detido pelos policiais militares. O indivíduo ainda ameaçou os agentes de segurança.

Segundo a PM, a vítima relatou que vinha sofrendo ameaças constantes do companheiro. Ela informou que, naquele dia, ele bebeu álcool e passou a agredi-la com socos, causando uma lesão no antebraço esquerdo. Ao tentar fugir, encontrou uma viatura. O agressor resistiu às ordens policiais e manteve comportamento hostil, sendo necessário contê-lo, evitando risco de fuga e garantindo a segurança da vítima. Durante o deslocamento ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, o indivíduo continuou agressivo, chegando a ameaçar os policiais militares, o que exigiu reforço na contenção.

A vítima foi encaminhada a um hospital, onde recebeu atendimento médico e foi liberada após a constatação de uma luxação. Já o autor foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica, ameaça e lesão corporal, conforme registrado no boletim de ocorrência.