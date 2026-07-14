A equipe de natação da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA) foi um dos destaques da 68ª edição dos Jogos Regionais, realizada entre os dias 8 e 9 de julho, em Lençóis Paulista (43 quilômetros a sudeste de Bauru). A delegação conquistou os títulos nas categorias masculina e feminina.

No feminino, a equipe bauruense encerrou a competição na liderança com 284 pontos. Já no masculino, somou 250,5 pontos, garantindo também o primeiro lugar. Ao todo, os atletas conquistaram 55 medalhas: 21 de ouro, 20 de prata e 14 de bronze, assegurando dois títulos para o município.

Segundo a associação, o desempenho reforça a qualidade do trabalho desenvolvido pela equipe e consolida a ABDA como uma das principais forças da natação na região.