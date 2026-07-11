O excesso de vermelhidão no rosto nem sempre é provocado por um ataque de timidez. Muitas vezes, é uma crise rosácea acontecendo.
Será que você tem essa condição? A rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele, ou seja, tem controle, mas não cura. Entre as áreas mais afetadas, o rosto é o principal, causando vermelhidão persistente e até pequenas lesões semelhantes à acne.
Vamos entender mais quais são os gatilhos e como manter sob controle? Este é o objetivo da coluna de hoje!
O que significa ter rosácea na pele?
A rosácea afeta mais a região central do rosto, como bochechas, nariz, testa e queixo. Sua característica mais comum é a vermelhidão persistente ou recorrente, que pode surgir acompanhada de sensação de calor, ardência, sensibilidade e vasos sanguíneos visíveis na superfície da pele.
Ela ainda causa pequenas lesões semelhantes à acne, além de ressecamento e irritação. Os sintomas variam de intensidade ao longo do tempo, alternando períodos de melhora e piora, geralmente influenciados por alguns gatilhos específicos que cito ao longo do texto.
Por que a rosácea surge?
Não existe uma causa única, mas a genética influencia: pessoas com familiares que têm rosácea apresentam maior risco de desenvolvê-la. Outros motivos estão ligados ao sistema imunológico, à sensibilidade dos vasos sanguíneos da pele e até à microbiota cutânea.
É mais comum que a rosácea surja em pessoas de pele clara e de ascendência europeia. Porém, ela pode afetar pessoas de qualquer cor de pele. Em peles mais escuras, inclusive, o diagnóstico é mais difícil e tardio, já que os sinais de vermelhidão são menos evidentes.
A questão é que a ciência ainda não sabe exatamente por que a rosácea existe, apenas que ela é uma combinação de fatores que tornam algumas pessoas mais sensíveis à condição.
Quais são os gatilhos para uma
pessoa ter rosácea?
Os gatilhos da rosácea variam de pessoa para pessoa, mas todos têm algo em comum, que é a dilatação dos vasos sanguíneos ou aumento da inflamação da pele. Os mais comuns são:
Exposição ao sol sem proteção e nos horários de pico (10h às 16h)
Calor excessivo e ambientes muito quentes
Mudanças bruscas de temperatura, como sair do frio para um ambiente aquecido
Estresse emocional, ansiedade ou nervosismo
Bebidas alcoólicas, o vinho tinto é o principal deles
Alimentos picantes ou muito quentes
Bebidas quentes, como café, chá ou chocolate quente (pela temperatura, mais do que pela cafeína)
Exercícios físicos intensos, ainda mais em ambientes quentes, por exemplo, uma corrida sob sol forte
Cosméticos irritantes ou produtos agressivos para a pele
Alguns medicamentos, entre eles corticosteroides tópicos usados de forma inadequada no rosto
Vento forte, baixa umidade do ar e outras condições climáticas extremas
Como tratar a rosácea?
O primeiro passo é marcar com seu dermatologista de confiança. Nada de passar cremes ou pedir tratamentos por conta própria, você pode até agravar o quadro. Em geral, o dermatologista vai examinar sua pele e sugerir uma rotina de cuidados que incluem:
1) Usar medicamentos prescritos
Entre eles, cremes, géis ou medicamentos orais para controlar a inflamação.
2) Aplicar protetor solar diariamente
O FPS deve ser acima de 30, além de ser um produto mais indicado a peles sensíveis e sem fragrância.
3) Identificar e evitar gatilhos individuais
É bacana que você preste atenção no que provoca a crise de rosácea. Muda de pessoa para pessoa, mas vale entender quais itens da lista de gatilho são mais prejudiciais ao seu caso.
4) Adotar uma rotina de cuidados suave
Será preciso usar produtos de limpeza e hidratação específicos para pele sensível, e evitar hábitos ruins, como sol sem proteção ou dormir de maquiagem.
5) Evitar cosméticos e ativos irritantes
Nos períodos de crise, fique apenas com os cosméticos indicados pelo dermatologista.
Além disso, seu médico talvez sugira tratamentos com laser ou luz intensa pulsada, quando existem vasos sanguíneos aparentes e vermelhidão persistente.
Lembre-se de que a rosácea pode ficar sob controle. Depende da sua rotina cuidadosa e de manter acompanhamento dermatológico regular, combinado?
Um forte abraço e até o próximo final de semana
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027