O excesso de vermelhidão no rosto nem sempre é provocado por um ataque de timidez. Muitas vezes, é uma crise rosácea acontecendo.

Será que você tem essa condição? A rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele, ou seja, tem controle, mas não cura. Entre as áreas mais afetadas, o rosto é o principal, causando vermelhidão persistente e até pequenas lesões semelhantes à acne.

Vamos entender mais quais são os gatilhos e como manter sob controle? Este é o objetivo da coluna de hoje!