Uma moradora de Lins (102 quilômetros de Bauru) procurou a Polícia Civil após ser vítima de um golpe aplicado por meio de uma falsa plataforma de investimentos que prometia ganhos financeiros em troca da realização de tarefas. O caso foi registrado na quarta-feira (8) na Central de Polícia Judiciária (CPJ) do município e será investigado. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que conheceu a suposta plataforma após visualizar um anúncio no aplicativo Kwai. Em seguida, ao pesquisar pelo Google, encontrou um site identificado como "Rodobens Pix". Depois de realizar o cadastro, passou a receber orientações por meio de mensagens no WhatsApp.
De acordo com o relato, a plataforma prometia devolver os valores depositados com acréscimos após a conclusão de determinadas tarefas. A mulher começou a fazer depósitos e acreditou que estava acumulando lucros. Quando o saldo exibido chegou a R$ 500, ela tentou realizar o primeiro saque, mas foi informada de que precisaria depositar mais R$ 50 para liberar o pagamento. A vítima fez a transferência e continuou utilizando a plataforma.
Posteriormente, o sistema passou a indicar um saldo de R$ 7.255. Ao solicitar um novo saque, recebeu a exigência de depositar mais 20% do valor que pretendia retirar. Foi nesse momento que percebeu se tratar de um golpe e procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência. O caso foi registrado como estelionato na CPJ de Lins e será investigado pela Polícia Civil. As informações são do portal Nova TV.