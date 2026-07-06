A seleção de natação máster de Bauru conquistou 25 medalhas na 4ª etapa do Circuito da União da Natação Master do Interior (UNAMI), disputada no dia 20 de junho, durante a Copa de Natação Master, em Araras, na região de Campinas. Com a participação de 11 atletas, a equipe também foi campeã do quadro de eficiência da competição.

A delegação bauruense contou com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), e teve como destaques Norival Agnelli, com três medalhas de ouro; Bruno Borges Santinoni, com duas medalhas de ouro e uma de prata; José Gimael Neto e Paulo Eduardo Corrêa Junior, ambos com uma medalha de ouro e duas de prata; Mário José Marchi Vissali Pinto, que conquistou uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze; José Ângelo Oliva, com duas medalhas de prata e uma de bronze; Fábio Martins Dantas, com três medalhas de bronze; Gabriel Piffer Galhiane, com uma medalha de prata e uma de bronze; Renato Fonseca Gomes e José Romano Buozi, ambos com uma medalha de prata. A equipe também contou com a participação de Mauro Cesar Galhiane, que estreou na categoria máster e terminou em quarto lugar na prova dos 50 metros nado livre.

Além dos resultados individuais, a equipe de Bauru também se destacou nas provas de revezamento 4x50 metros nado livre. Na categoria 280+, o quarteto formado por José Gimael Neto, Mário José Marchi Vissali Pinto, Norival Agnelli e José Ângelo Oliva conquistou a medalha de ouro. Já na categoria 160+, a equipe composta por Fábio Martins Dantas, Renato Fonseca Gomes, Gabriel Piffer Galhiane e Bruno Borges Santinoni garantiu a medalha de bronze. A próxima etapa do Circuito UNAMI será realizada no dia 15 de agosto, em Limeira, também na região de Campinas.