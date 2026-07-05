A Vila Industrial será palco da segunda edição do Arraiá da Vila na próxima sexta-feira (10), em Bauru. Com entrada gratuita, o evento acontece das 17h às 22h, na avenida das Bandeiras, quadra 6, e promete reunir moradores da cidade e da região em uma programação voltada à cultura popular, ao lazer e ao fortalecimento do comércio local.

Criado e organizado por Leonardo, conhecido como Palhaço Felipito, em parceria com comerciantes do bairro, o evento conta com apoio da Prefeitura de Bauru e do Poder Legislativo. A iniciativa busca incentivar a integração da comunidade por meio de uma tradicional festa julina, com atrações para todas as idades. A programação inclui apresentações do Palhaço Felipito, da cantora Aline Linda, um aulão junino e o espetáculo do Circo Xereta. O público também poderá aproveitar brinquedos infláveis disponibilizados gratuitamente pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), além de uma decoração temática inspirada nas tradições das festas juninas.

Entre os destaques estão comidas típicas comercializadas por preço acessível entre R$ 5 e R$ 20, além da distribuição gratuita de doces típicos, pipoca, algodão-doce e chocolate quente. A realização do Arraiá da Vila mobiliza voluntários, comerciantes, patrocinadores e apoiadores da comunidade, responsáveis por viabilizar a estrutura e as atrações da festa. A expectativa da organização é receber um grande público dentro da capacidade do espaço e proporcionar uma noite de confraternização para moradores de Bauru.