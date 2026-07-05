Bauru terá mais um dia de tempo firme neste domingo (5), com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. A atuação de uma massa de ar frio mantém as temperaturas baixas nas primeiras horas da manhã, enquanto a tarde será de clima ameno e agradável. De acordo com as previsões meteorológicas, os termômetros devem variar entre 13°C e 24°C, com umidade relativa do ar em queda durante o período da tarde, característica típica do inverno no Interior paulista.

Nos próximos dias, o cenário deve permanecer praticamente o mesmo. A semana será marcada por tempo seco, céu com poucas nuvens e ausência de chuva, favorecendo manhãs frias e tardes mais quentes. As temperaturas mínimas devem oscilar entre 10°C e 13°C, enquanto as máximas poderão atingir entre 25°C e 28°C até o próximo fim de semana.

A combinação de baixa umidade do ar e ausência de precipitações exige atenção especial com a hidratação, principalmente durante as horas mais quentes do dia. Especialistas também recomendam cuidados redobrados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, grupo que costuma sentir mais os efeitos do ar seco e das baixas temperaturas nas primeiras horas da manhã.

Previsão para os próximos dias em Bauru