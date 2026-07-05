Os dirigentes dos grandes partidos do Brasil querem excluir as campanhas majoritárias de candidatos à Presidência, ao Senado e a governos estaduais do cálculo da cota mínima de distribuição do fundo eleitoral para mulheres e negros.

E a ideia é mudar a regra de financiamento já para essa eleição e com aval da Justiça Eleitoral. A iniciativa foi feita por representantes de vários partidos políticos, que vão do PL e se estende ao PT. Pois é...!

Nas inserções na programação da televisão que os partidos políticos possuem direitos, todos enaltecem as mulheres e gostam de mostrar pessoas negras na propaganda.