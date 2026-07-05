O elenco do Esporte Clube Noroeste SAF se reapresentou nesta quinta-feira (2) e deu início à preparação para a disputa da Copa Paulista Rivalo 2026.

A primeira atividade aconteceu na academia do clube, seguindo a metodologia de trabalho da comissão técnica. Em seguida, os atletas foram a campo para a sequência dos treinamentos.

Os trabalhos foram comandados pelo técnico Henrique Barcellos e pelo auxiliar técnico Vaguinho Santos, que começaram a preparação da equipe para a estreia na competição.