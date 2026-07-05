O elenco do Esporte Clube Noroeste SAF se reapresentou nesta quinta-feira (2) e deu início à preparação para a disputa da Copa Paulista Rivalo 2026.
A primeira atividade aconteceu na academia do clube, seguindo a metodologia de trabalho da comissão técnica. Em seguida, os atletas foram a campo para a sequência dos treinamentos.
Os trabalhos foram comandados pelo técnico Henrique Barcellos e pelo auxiliar técnico Vaguinho Santos, que começaram a preparação da equipe para a estreia na competição.
JOGO
O Noroeste informou que foi comunicado oficialmente pela Federação Paulista de Futebol (FPF) sobre a alteração da data e do horário da partida de estreia da equipe na Copa Paulista Rivalo 2026.
Inicialmente programado para o dia 22 de julho (quarta-feira), às 20h, no Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, o confronto diante do Comercial foi antecipado para o dia 18 de julho (sábado), às 16h, no mesmo local.