Neste domingo (5), às 17h, a Seleção Brasileira enfrenta a Noruega, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Quem vencer garante vaga nas quartas de final e segue na disputa pelo título mais cobiçado do futebol mundial. O Brasil chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Japão na fase anterior, em uma partida marcada pela reação da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O treinador italiano perdeu o volante Paquetá, por lesão muscular, mas pode contar com retorno do atacante Raphinha, que deverá ser opção para o segundo tempo. Arena JCNET, com um super telão e entrada gratuita e diversas atrações, estará aberta ao público, na concha acústica do Parque Vitória Régia, a partir das 15h.
Do lado dos "Vikings", apesar de o time não ser favorito ao título, exigirá respeito e muita atenção dentro de campo. A Noruega avançou após derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1 e chega ao mata-mata com um dos ataques mais eficientes do torneio. Em quatro jogos, os escandinavos marcaram dez gols, sendo cinco deles do centroavante Erling Haaland, artilheiro da equipe e referência ofensiva.
TABU
O Brasil nunca venceu a Noruega na história. Em quatro confrontos oficiais e amistosos, foram duas vitórias norueguesas e dois empates. O jogo mais lembrado aconteceu na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998, quando os europeus venceram por 2 a 1 e terminaram na liderança da chave, enquanto a Seleção avançou às oitavas de final.
DIFERENÇAS
Ancelotti deve apostar novamente na posse de bola, circulação rápida e nas jogadas pelos lados do campo, explorando a velocidade de Vinícius Júnior e o talento ofensivo do setor de ataque brasileiro. A Noruega, por sua vez, costuma adotar um bloco mais compacto, priorizando transições rápidas e lançamentos para Haaland, que vive grande fase e atravessa a Copa com média superior a um gol por partida. Neutralizar o camisa 9 será uma das principais missões da defesa brasileira.
QUENTE
Além do adversário, outro fator preocupa a comissão técnica brasileira: as altas temperaturas previstas para Nova Jersey. A expectativa é de calor intenso durante a partida, com sensação térmica próxima dos 40 graus em determinados momentos. A preparação da Seleção incluiu protocolos específicos de hidratação e controle físico, enquanto a Noruega também adotou medidas especiais para minimizar os efeitos climáticos.
CAMINHO DO HEXA
Quem passar de Brasil e Noruega enfrentará, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre México e Inglaterra. Em caso de classificação, a Seleção volta a campo no próximo sábado (11).