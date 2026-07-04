Neste domingo (5), às 17h, a Seleção Brasileira enfrenta a Noruega, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Quem vencer garante vaga nas quartas de final e segue na disputa pelo título mais cobiçado do futebol mundial. O Brasil chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Japão na fase anterior, em uma partida marcada pela reação da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O treinador italiano perdeu o volante Paquetá, por lesão muscular, mas pode contar com retorno do atacante Raphinha, que deverá ser opção para o segundo tempo. Arena JCNET, com um super telão e entrada gratuita e diversas atrações, estará aberta ao público, na concha acústica do Parque Vitória Régia, a partir das 15h.

Do lado dos "Vikings", apesar de o time não ser favorito ao título, exigirá respeito e muita atenção dentro de campo. A Noruega avançou após derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1 e chega ao mata-mata com um dos ataques mais eficientes do torneio. Em quatro jogos, os escandinavos marcaram dez gols, sendo cinco deles do centroavante Erling Haaland, artilheiro da equipe e referência ofensiva.

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