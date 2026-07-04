Perceber alguns fios de cabelo caindo faz parte, e isso é natural. Afinal, nosso cabelo tem basicamente 3 fases: a primeira é a fase anágena, de crescimento. Nela, o fio nasce no folículo e continua crescendo por anos; é a fase mais longa e responsável pelo comprimento e volume do cabelo. Depois, tem a fase catágena, uma fase curta de transição em que o crescimento desacelera e o folículo começa a se preparar para o repouso.

Por fim, ocorre a fase telógena, conhecida como fase de repouso. O fio permanece preso ao couro cabeludo por algum tempo até se desprender naturalmente, dando lugar a um novo fio para mais um ciclo. Isso faz com que alguns cabelos caiam todo dia — é natural e esperado.

Mas a gente percebe quando tem mais cabelo caindo que o normal, concorda?.É desse assunto que falamos na sequência!