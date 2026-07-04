Perceber alguns fios de cabelo caindo faz parte, e isso é natural. Afinal, nosso cabelo tem basicamente 3 fases: a primeira é a fase anágena, de crescimento. Nela, o fio nasce no folículo e continua crescendo por anos; é a fase mais longa e responsável pelo comprimento e volume do cabelo. Depois, tem a fase catágena, uma fase curta de transição em que o crescimento desacelera e o folículo começa a se preparar para o repouso.
Por fim, ocorre a fase telógena, conhecida como fase de repouso. O fio permanece preso ao couro cabeludo por algum tempo até se desprender naturalmente, dando lugar a um novo fio para mais um ciclo. Isso faz com que alguns cabelos caiam todo dia — é natural e esperado.
Mas a gente percebe quando tem mais cabelo caindo que o normal, concorda?.É desse assunto que falamos na sequência!
Existe queda de cabelo sazonal?
Sim, uma certa "queda sazonal" de cabelo acontece, e muita gente percebe isso mais no outono. Há algumas hipóteses para isso:
O cabelo passa por ciclos naturais de crescimento, repouso e queda.
Em algumas pessoas, mais fios entram na fase de queda alguns meses após o verão.
Exposição solar, mudanças hormonais, estresse, alimentação e clima também podem influenciar.
Essa queda de cabelo sazonal está conectada ao eflúvio telógeno, mas não se trata apenas de queda nos meses de outono. Há outros fatores influenciando, como estresse intenso, doença, emagrecimento, alterações hormonais (incluindo perimenopausa) ou deficiência nutricional. A pessoa percebe mais cabelo no banho, na escova e no travesseiro, além de uma sensação de perda de volume.
No eflúvio telógeno, o importante não é zerar a queda, mas perceber que ela vai diminuindo gradualmente e que novos fios começam a crescer.
Mas se você percebeu esse volume de queda maior, não espere e já marque com seu dermatologista. Quando a queda permanece intensa por vários meses, surgem falhas, afinamento progressivo ou fios cada vez mais finos. Nesses casos, pode haver outro problema associado, como Alopecia androgenética, que pode ocorrer junto do eflúvio telógeno.
Dá para evitar o excesso de queda
no eflúvio telógeno?
Para isso, você precisa de alimentação equilibrada, sono adequado, controle do estresse e evitar dietas muito restritivas ajudam bastante, porque o cabelo é sensível a alterações do organismo. Nutrientes como proteína, ferro, zinco e vitamina D têm papel importante na formação dos fios.
Também vale manter uma rotina capilar gentil: evitar excesso de calor de secador e chapinha, químicas agressivas, penteados muito apertados e manipulação excessiva do couro cabeludo. Lavar o cabelo regularmente não piora o eflúvio; muitas vezes a pessoa apenas percebe mais fios caindo durante o banho porque eles já estavam na fase de queda.
Além disso, é importante entender que algum nível de queda diária sempre existirá, porque o cabelo passa naturalmente pelas fases de nascer, crescer e cair.
Como o dermatologista ajuda nos casos de eflúvio telógeno?
Nesses momentos, o dermatologista vai investigar possíveis causas da queda por meio da conversa clínica, exame do couro cabeludo e exames laboratoriais. É comum solicitar avaliação de ferro/ferritina, vitamina D, vitamina B12, zinco, função da tireoide, hemograma e outros marcadores conforme os sintomas da pessoa.
O objetivo é identificar fatores como deficiência nutricional, alterações hormonais, estresse intenso, doenças recentes ou uso de medicamentos que possam estar influenciando o ciclo capilar.
O tratamento depende da causa encontrada e do grau da queda. O médico via sugerir ajustes na alimentação, suplementação quando há deficiência confirmada, controle do estresse e cuidados para reduzir agressões aos fios, como evitar químicas excessivas e penteados muito apertados.
Também podem ser indicados medicamentos tópicos, orais ou injetáveis no couro cabeludo para estimular o crescimento capilar. Fora que o acompanhamento ajuda a monitorar a recuperação e tranquilizar o paciente, já que o eflúvio telógeno costuma melhorar gradualmente com o tempo.
Lembre-se: quanto antes começar o tratamento, mais rápido você percebe os resultados!
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb
Médica, CRM-SP 96.027