Jaú - Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido, na noite desta quarta-feira (1), em uma colisão traseira envolvendo carro e carreta ocorrida por volta das 19h na altura do quilômetro 163 mais 900 metros da rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), que liga Jaú a Barra Bonita, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, por razões a serem esclarecidas, em um trecho de declive, um Polo onde estavam os dois homens atingiu a traseira de uma carreta Mercedes Benz Axor 2644 Ls, que estava carregada com madeira.

O condutor do automóvel, de 42 anos, teve o óbito constatado às 20h por equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) da concessionária que administra a rodovia. Já o passageiro, de 46 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado a um hospital da região.