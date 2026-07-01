A Polícia Civil de Bofete, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (1), um motorista de 37 anos suspeito de participar do furto de um caminhão carregado com aproximadamente 26,8 toneladas de carne bovina, carga avaliada em cerca de R$ 860 mil.
Pela manhã, o motorista procurou a Delegacia de Bofete alegando ter sido vítima de um assalto na rodovia Castelo Branco (SP-280). Ele disse que havia sido interceptado por criminosos armados e encapuzados no km 180 da rodovia e que foi mantido em poder dos criminosos por cerca de 14 horas.
O homem relatou ainda a subtração do caminhão, da carreta, da carga de carne bovina e de seu telefone celular.
Após tomar ciência da ocorrência e de que o caminhão teria sido avistado estacionado em um posto de combustíveis no km 57 da rodovia, um policial civil que se deslocava até Sorocaba para a realização de expediente diligenciou até o local, onde o cavalo mecânico foi encontrado sem a carga.
Durante a diligência, o policial obteve gravações do circuito de monitoramento e, após solicitar as características físicas e as roupas do motorista que se encontrava na Delegacia de Polícia de Bofete, foi possível constatar que o próprio motorista estacionou o caminhão no local e saiu caminhando tranquilamente antes de entrar em outro veículo, circunstância incompatível com a narrativa apresentada inicialmente à polícia.
Ao ser confrontado com as imagens, o suspeito entrou em contradição e admitiu ter deixado o caminhão no posto, embora tenha negado participação em um suposto esquema para simular o roubo. Os policiais civis também verificaram registros de envolvimento anterior do investigado em ocorrências relacionadas a cargas, circunstância que reforçou os indícios de sua participação na subtração do veículo e da mercadoria.
Diante dos elementos reunidos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de furto qualificado de veículo transportado para outro estado, em concurso de pessoas, e comunicação falsa de crime. Ele foi encaminhado à Central de Custódia de Botucatu e permaneceu à disposição da Justiça.
O caminhão encontrado foi apresentado na Delegacia de Polícia de São Roque para posterior retirada pelo proprietário da empresa para a qual o motorista preso prestava serviços. As investigações prosseguem para identificar o condutor do veículo que teria dado apoio à ação e outros possíveis envolvidos no caso.