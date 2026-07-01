A Polícia Civil de Bofete, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (1), um motorista de 37 anos suspeito de participar do furto de um caminhão carregado com aproximadamente 26,8 toneladas de carne bovina, carga avaliada em cerca de R$ 860 mil.

Pela manhã, o motorista procurou a Delegacia de Bofete alegando ter sido vítima de um assalto na rodovia Castelo Branco (SP-280). Ele disse que havia sido interceptado por criminosos armados e encapuzados no km 180 da rodovia e que foi mantido em poder dos criminosos por cerca de 14 horas.

O homem relatou ainda a subtração do caminhão, da carreta, da carga de carne bovina e de seu telefone celular.