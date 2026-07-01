Promissão - Filho, mãe e nora foram presos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, em Promissão (120 quilômetros de Bauru), nesta terça-feira (30). Os três fariam parte da mesma quadrilha, liderada pelo homem de 30 anos.

A investigação revelou que o suspeito “negociava com fornecedores e mantinha o controle sobre os lucros” das vendas dos entorpecentes na região.

Os policiais civis cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços ligados à quadrilha nos municípios de Promissão e Penápolis. A Justiça decretou o bloqueio de até R$ 30 milhões das contas dos investigados.