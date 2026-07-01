Promissão - Filho, mãe e nora foram presos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, em Promissão (120 quilômetros de Bauru), nesta terça-feira (30). Os três fariam parte da mesma quadrilha, liderada pelo homem de 30 anos.
A investigação revelou que o suspeito “negociava com fornecedores e mantinha o controle sobre os lucros” das vendas dos entorpecentes na região.
Os policiais civis cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços ligados à quadrilha nos municípios de Promissão e Penápolis. A Justiça decretou o bloqueio de até R$ 30 milhões das contas dos investigados.
Na casa do suspeito, foram apreendidos uma arma de fogo, veículos e dinheiro em espécie. A mãe dele, que estava no endereço, foi presa por envolvimento nos crimes. Ainda segundo a polícia, a namorada dele, de 23 anos, ostentava armas e dinheiro provenientes do tráfico de drogas nas redes sociais. Ela também foi detida.
A mãe e a namorada são apontadas como “laranjas” do esquema criminoso, pois usavam os nomes e as contas bancárias para lavar dinheiro do tráfico. Aproximadamente R$ 13 milhões foram movimentados pelas suspeitas.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, um homem e uma mulher, de 23 e 33 anos, também foram presos por suspeita de participação na organização criminosa. Segundo as investigações, ele era responsável por esconder as drogas em um sítio em Promissão. Na casa da mulher, os agentes encontraram porções de drogas e R$ 10 mil em espécie.
O caso foi registrado como associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, localização/apreensão de veículo, captura de procurado e cumprimento de mandado de busca e apreensão na Delegacia de Promissão.