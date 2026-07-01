Dois Córregos - Operação conjunta de combate ao tráfico realizada pela Polícia Civil e Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (1), em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), resultou na prisão em flagrante de cinco pessoas e na apreensão de grande quantidade de drogas em vários imóveis ligados aos suspeitos. A Polícia Civil também representou pela prisão preventiva dos investigados que não foram localizados durante o cumprimento das ordens judiciais.
A operação Araucária, coordenada pela Delegacia de Dois Córregos, contou com apoio operacional da Delegacia Seccional de Polícia de Jaú, Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú e Delegacias de Igaraçu do Tietê, Mineiros do Tietê e Bariri, além de equipes da PM, demonstrando a integração das forças de segurança
A ação foi resultado de investigação desenvolvida ao longo das últimas semanas pelo Setor de Investigações da Polícia Civil que apurou a existência de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade, supostamente liderada por um homem egresso do sistema prisional que teria retomado as suas atividades ilícitas.
Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram realizadas buscas em diversos imóveis previamente identificados pelas investigações como locais utilizados pelo grupo para o armazenamento, guarda, preparo e comercialização de entorpecentes. Nas buscas, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack e embalagens.
Em um dos imóveis vistoriados, foi encontrada uma significativa quantidade de crack destinada ao armazenamento, enquanto em outro local foram localizados materiais comumente empregados na preparação de drogas para comercialização.
"As investigações apontaram a atuação coordenada de diversos indivíduos, cada qual exercendo funções específicas dentro da estrutura criminosa, incluindo atividades relacionadas à venda, guarda, armazenamento, ocultação, preparação e distribuição de entorpecentes", explica a Polícia Civil, por meio de nota.
No total, três homens e duas mulheres foram presos e autuados em flagrantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A autoridade policial representou pela conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas e os cinco permaneceram à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.