Dois Córregos - Operação conjunta de combate ao tráfico realizada pela Polícia Civil e Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (1), em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), resultou na prisão em flagrante de cinco pessoas e na apreensão de grande quantidade de drogas em vários imóveis ligados aos suspeitos. A Polícia Civil também representou pela prisão preventiva dos investigados que não foram localizados durante o cumprimento das ordens judiciais.

A operação Araucária, coordenada pela Delegacia de Dois Córregos, contou com apoio operacional da Delegacia Seccional de Polícia de Jaú, Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú e Delegacias de Igaraçu do Tietê, Mineiros do Tietê e Bariri, além de equipes da PM, demonstrando a integração das forças de segurança

A ação foi resultado de investigação desenvolvida ao longo das últimas semanas pelo Setor de Investigações da Polícia Civil que apurou a existência de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade, supostamente liderada por um homem egresso do sistema prisional que teria retomado as suas atividades ilícitas.