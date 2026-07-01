A produção de habitações de interesse social (HIS), o fortalecimento do financiamento habitacional e a necessidade de ampliar políticas públicas para reduzir i déficit habitacional marcaram a Jornada da Habitação, que foi realizada nesta terça-feira (30), em Bauru, pelo SindusCon-SP. O encontro reuniu representantes do setor da construção civil, da Caixa Econômica Federal, do Governo do Estado e de prefeituras da região para debater soluções que ampliem o acesso à moradia e impulsionem o desenvolvimento urbano no interior paulista.

Na abertura do evento, o diretor regional do SindusCon-SP em Bauru, Olair Ribeiro Filho, ressaltou o papel da construção civil na redução do déficit habitacional e destacou que a Jornada da Habitação reforça a presença da entidade no interior do Estado. "A construção civil tem papel essencial na produção de moradias com qualidade e eficiência para atender à demanda habitacional. Ao promover este encontro em Bauru, o SindusCon-SP fortalece sua atuação junto às empresas da região, aproxima o setor das lideranças locais e amplia o diálogo para que mais construtoras participem desse trabalho em favor da habitação", afirmou.

No primeiro painel, "Como viabilizar Habitação de Interesse Social com baixo custo e alta qualidade", o vice-presidente do Interior do SindusCon-SP, Victor Bassan, destacou que ampliar o acesso à casa própria gera impactos sociais permanentes e transforma a realidade das cidades. "A gente muda o país quando falamos em segurança habitacional. A família com casa própria muda de patamar, a vida melhora para ela e para as futuras gerações. Se encontrarmos boas soluções habitacionais, evitamos a ocupação desordenada do solo e ajudamos a resolver um dos grandes desafios dos municípios, transformando para melhor a realidade das nossas cidades", disse.