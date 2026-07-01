A produção de habitações de interesse social (HIS), o fortalecimento do financiamento habitacional e a necessidade de ampliar políticas públicas para reduzir i déficit habitacional marcaram a Jornada da Habitação, que foi realizada nesta terça-feira (30), em Bauru, pelo SindusCon-SP. O encontro reuniu representantes do setor da construção civil, da Caixa Econômica Federal, do Governo do Estado e de prefeituras da região para debater soluções que ampliem o acesso à moradia e impulsionem o desenvolvimento urbano no interior paulista.
Na abertura do evento, o diretor regional do SindusCon-SP em Bauru, Olair Ribeiro Filho, ressaltou o papel da construção civil na redução do déficit habitacional e destacou que a Jornada da Habitação reforça a presença da entidade no interior do Estado. "A construção civil tem papel essencial na produção de moradias com qualidade e eficiência para atender à demanda habitacional. Ao promover este encontro em Bauru, o SindusCon-SP fortalece sua atuação junto às empresas da região, aproxima o setor das lideranças locais e amplia o diálogo para que mais construtoras participem desse trabalho em favor da habitação", afirmou.
No primeiro painel, "Como viabilizar Habitação de Interesse Social com baixo custo e alta qualidade", o vice-presidente do Interior do SindusCon-SP, Victor Bassan, destacou que ampliar o acesso à casa própria gera impactos sociais permanentes e transforma a realidade das cidades. "A gente muda o país quando falamos em segurança habitacional. A família com casa própria muda de patamar, a vida melhora para ela e para as futuras gerações. Se encontrarmos boas soluções habitacionais, evitamos a ocupação desordenada do solo e ajudamos a resolver um dos grandes desafios dos municípios, transformando para melhor a realidade das nossas cidades", disse.
Bassan também apresentou experiências adotadas na cidade de São Paulo para ampliar a produção de Habitação de Interesse Social (HIS), defendendo que medidas semelhantes podem ser implementadas em municípios do interior. Segundo ele, incentivos urbanísticos, modernização da legislação, padronização dos códigos de obras e industrialização da construção contribuem para reduzir custos e aumentar a produtividade do setor.
Na sequência, o subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, José Police Neto, afirmou que o principal desafio habitacional do país passou a ser o custo da moradia e defendeu que habitação, saneamento e mobilidade sejam planejados de forma integrada. O subsecretário também apresentou a Plataforma Indutora de Políticas Habitacionais (PIPQH), voltada a apoiar estados e municípios na elaboração de políticas públicas, e incentivou as cidades da região a aderirem à iniciativa.
Na segunda etapa da Jornada da Habitação, o painel "Habitação de Interesse Social: Perspectivas para o Futuro" reuniu Matheus dos Reis Magalhães, superintendente regional da Caixa Econômica Federal; Eraldo Nobre Cruz, superintendente de Atacado da Caixa Econômica Federal; Tabata Pinheiro, secretária municipal de Habitação de Bauru; e Rodrigo Said, diretor de Estratégias de Mercado do Secovi-SP.
Representando a Caixa, Matheus dos Reis Magalhães destacou a importância da instituição para reduzir o déficit habitacional no país, estimado em 5,98 milhões de domicílios. Na região de Bauru, em 2025, a Caixa firmou 20,36 mil contratos de financiamento habitacional, que somam R$ 2,84 bilhões.
Também representando a Caixa, Eraldo Nobre Cruz destacou a evolução da produção habitacional no Brasil a partir da maior integração entre agentes financeiros, construtoras e poder público, reforçando o papel da instituição no financiamento da produção imobiliária e no acesso das famílias à casa própria.
Já o diretor de Estratégias de Mercado do Secovi-SP, Rodrigo Said, apresentou um panorama do mercado imobiliário de Bauru e região. Ele destacou pesquisa encomendada pelo Secovi-SP que aponta o lançamento de 4.495 unidades de moradia econômica entre 2024 e o primeiro trimestre de 2026, sendo 2.791 verticais (62%) e 1.704 horizontais (38%).
Encerrando o evento, a secretária municipal de Habitação de Bauru, Tabata Pinheiro, apresentou as principais ações desenvolvidas pela administração municipal na área habitacional, com destaque para programas de regularização fundiária, atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, locação social e ampliação da oferta de moradias.
Em 2026, a Jornada da Habitação do SindusCon-SP já passou por Ribeirão Preto. Após a edição de Bauru, o evento será realizado em agosto, em Sorocaba. A Jornada da Habitação do SindusCon-SP conta com o patrocínio da Caixa.
SindusCon-SP
É a maior associação de empresas da indústria da construção na América Latina. Congrega aproximadamente 300 construtoras associadas e representa cerca de 50 mil empresas de construção residencial, industrial, comercial, obras de infraestrutura e habitação popular, localizadas no estado de São Paulo. Com sede na capital paulista, possui nove diretorias regionais: Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, Santo André, S. José do Rio Preto, S. José dos Campos, Sorocaba e uma delegacia em Mogi das Cruzes. A construção civil representa 3,6% do PIB do Brasil (IBGE/CBIC), e a construção paulista constitui 27,6% da construção brasileira (IBGE).