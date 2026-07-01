A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta quarta-feira (1), um empresário de 36 anos suspeito de lançar spray de pimenta no último fim de semana no interior de uma escola particular em Conchas, na região de Botucatu, onde ocorria um evento de socialização noturno. Na ocasião, além de dificuldades respiratórias, crianças, adolescentes e responsáveis apresentaram intensa irritação nos olhos e vômitos.
Conforme o registro policial, o fato ocorreu na madrugada de sábado (27), quando aproximadamente 100 estudantes que participavam de um acantonamento escolar com atividades lúdicas na unidade de ensino começaram a passar mal simultaneamente, o que desencadeou quadro de pânico coletivo entre alunos e responsáveis pelo evento.
Ao verificar o sistema de monitoramento por câmeras da escola, um professor viu que um vizinho do prédio havia borrifado algo por cima do muro durante cerca de 1 minuto e meio. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o suspeito foi detido e conduzido ao plantão policial de Botucatu após admitir o ato, alegando que estava incomodado com o barulho.
Ele foi autuado em flagrante por causar perigo para a vida ou saúde de outra pessoa, resistência e lesão corporal, mas pagou fiança no valor de R$ 3 mil e foi liberado. Após investigações, a Delegacia de Conchas representou pela prisão preventiva do investigado. O mandado foi cumprido nesta quarta, com apreensão de dois frascos de spray de pimenta, e ele ficou à disposição da Justiça na Central de Custódia de Botucatu.