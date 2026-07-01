O 1.º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça (TJ) julgou procedente revisão criminal apresentada pela defesa de um homem condenado por estupro em Bauru e o absolveu do crime, reconhecendo que a condenação contrariava a evidência dos autos. O acórdão foi publicado nesta terça-feira (30).

F.M.C.N. havia sido condenado pelo Juízo do Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Bauru à pena de 8 anos e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de penas pelos delitos de ameaça, perseguição e contravenção penal.

Ele também foi condenado a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais à vítima, sua ex-mulher. A sentença foi mantida em grau de apelação e transitou em julgado e o homem ficou preso por longo período, cumprindo pena decorrente do decreto condenatório.