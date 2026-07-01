Dois homens foram flagrados por uma câmera de segurança invadindo e furtando uma casa, em plena tarde desta terça-feira (30), em Bauru, deixando o local tranquilamente com os itens subtraídos: duas bicicletas e uma máquina de cortar grama. O crime aconteceu por volta das 14h, na quadra 2 da rua Waldir José da Cunha, na Vila Industrial, próximo à Vila Dutra.

Conforme o JCNET vem noticiando, denúncias de invasões a residências e furtos dos mais variados alvos vêm ocorrendo simultaneamente em diversos bairros de Bauru nos últimos 30 dias. O casal proprietário do imóvel tentou registrar o boletim de ocorrência pela internet, mas o documento foi rejeitado pela Delegacia Eletrônica. As vítimas informaram que vão procurar o Plantão Policial presencialmente nesta quarta (1) ou quinta-feira (2).

A reportagem acionou a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), na segunda-feira (29), a respeito da onda de furtos em Bauru e ainda não obteve resposta. O espaço permanece aberto para manifestações das autoridades competentes. A população, ao se deparar com um furto, deve acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 e também procurar a Polícia Civil. O JCNET também está à disposição da comunidade para que as vítimas enviem fotos e vídeos para o WhatsApp da Redação: (14) 99745-1543.