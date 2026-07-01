Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil de Bauru realizada nesta terça-feira (30). A ação, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido no decorrer das investigações conduzidas pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), de uma tentativa de homicídio registrada no bairro Quinta da Bela Olinda.

As investigações indicam que o alvo da tentativa de homicídio seria outro homem, investigado por suposto envolvimento com o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas no bairro Pousada da Esperança. As informações foram obtidas durante a apuração do caso, por meio de interceptações telefônicas e da extração de dados telemáticos autorizadas pela Justiça. Ao chegarem à residência do investigado, os policiais localizaram o suspeito, que informou onde estavam armazenadas as drogas e os materiais utilizados na atividade criminosa. No imóvel, foram apreendidas porções de substâncias semelhantes à cocaína e à maconha, além de balanças de precisão, pinos do tipo eppendorf e diversos objetos usados para o preparo, fracionamento e embalagem dos entorpecentes.

Diante das evidências, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde permanece à disposição da Justiça e aguardará a audiência de custódia.