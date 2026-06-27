CEI do Rotativo

Após a segunda reunião da CEI na última quinta-feira (25), o presidente Pastor Bira (Podemos), o relator Sandro Bussola (MDB) e os membros Márcio Teixeira (PL), Dário Dudário (PSD) e Julio Cesar (PP) estiveram na Emdurb para solicitar, de forma presencial, acesso ao Processo Administrativo referente ao licenciamento do sistema de estacionamento rotativo em Bauru.

Contrato na mão

A comitiva foi recebida pelo presidente da Emdurb, Donizete do Carmo dos Santos. Ainda durante o encontro, a empresa encaminhou oficialmente à CEI uma cópia digital do processo. O material, que inclui o contrato firmado com o Consórcio Park Bauru, será analisado pelos membros da comissão nas próximas etapas da investigação.

Suspensão de multas

Os vereadores defenderam a mobilização dos 21 parlamentares para uma visita à prefeita Suéllen Rosim (PSD), prevista para esta terça-feira (30). O objetivo do encontro institucional é discutir a possibilidade de suspender temporariamente a aplicação de multas relacionadas ao estacionamento rotativo.