CEI do Rotativo
Após a segunda reunião da CEI na última quinta-feira (25), o presidente Pastor Bira (Podemos), o relator Sandro Bussola (MDB) e os membros Márcio Teixeira (PL), Dário Dudário (PSD) e Julio Cesar (PP) estiveram na Emdurb para solicitar, de forma presencial, acesso ao Processo Administrativo referente ao licenciamento do sistema de estacionamento rotativo em Bauru.
Contrato na mão
A comitiva foi recebida pelo presidente da Emdurb, Donizete do Carmo dos Santos. Ainda durante o encontro, a empresa encaminhou oficialmente à CEI uma cópia digital do processo. O material, que inclui o contrato firmado com o Consórcio Park Bauru, será analisado pelos membros da comissão nas próximas etapas da investigação.
Suspensão de multas
Os vereadores defenderam a mobilização dos 21 parlamentares para uma visita à prefeita Suéllen Rosim (PSD), prevista para esta terça-feira (30). O objetivo do encontro institucional é discutir a possibilidade de suspender temporariamente a aplicação de multas relacionadas ao estacionamento rotativo.
Primeiras oitivas
As primeiras oitivas da CEI do Estacionamento Rotativo ocorrerão na próxima quinta-feira (2/7), com início previsto para as 9h. Foram convocados a prestar depoimento o presidente da Emdurb, Donizete do Carmo, e a gerente de Compras, Licitações e Contratos, Ieda Maria de Souza. Também foi decidido convidar para depor a ex-presidente da Emdurb Gislaine Magrini, que dirigia a autarquia quando foi firmado o contrato com o Consórcio Park Bauru.
Outros nomes
Além dessas oitivas, a comissão definiu outros 4 nomes que deverão ser ouvidos nas próximas semanas. São eles: o gerente de Infrações de Trânsito da Emdurb, Fausto César Bertoldo Tigre; o diretor de Sistema Viário e Transportes da empresa, Adilson Caldeira; o chefe de Gabinete da Prefeitura de Bauru, Leonardo Marcari; e o assessor de Gabinete da Prefeitura, Daniel Fernandes de Freitas.
Grupo Pró Bauru
Entidades empresariais e representativas retomaram oficialmente o Grupo Pró Bauru, criado para discutir o desenvolvimento econômico e estratégico da cidade. A proposta é atuar de forma apartidária, reunindo instituições como Acib, Assenag, Ciesp, Sincomércio, Sinduscon, Sindicato Rural, Codese, OAB, Ordem dos Economistas do Brasil e Rotary, entre outros. Wallace Sampaio, do Sincomércio, será o coordenador, Reinaldo Cafeo, vice-coordenador; e Edvaldo Lopes Ferraz, da Assenag, o secretário.