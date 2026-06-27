Ela ajuda o corpo a absorver cálcio e fósforo, mantendo os ossos fortes e prevenindo fraturas, é essencial para nossos músculos e dá uma turbinada na nossa imunidade. O fato é que, sem vitamina D, nossa saúde fica comprometida.
Sabendo que a principal fonte de vitamina D é a exposição ao sol, como a gente faz no inverno? E quem usa protetor solar todo dia, fica prejudicado?
Na coluna de hoje, eu falo mais da vitamina D e por que você precisa ficar de olho.
Como eu sei como está o nível da minha vitamina D?
Para saber como estão os níveis de vitamina D no organismo, não tem jeito, é necessário realizar um exame de sangue, geralmente chamado de dosagem de 25-hidroxivitamina D (25-OH vitamina D).
Esse exame permite identificar se a quantidade da vitamina está adequada, baixa ou elevada, ajudando o médico a avaliar a necessidade de mudanças na alimentação, maior exposição ao sol ou suplementação.
Por isso, você precisa estar em dia com os check-ups médicos. Lembrando que a interpretação do resultado deve sempre ser feita pelo médico, que vai considerar o estado de saúde e as suas necessidades individuais.
O que acontece se a vitamina D está baixa?
Quando os níveis de vitamina D estão abaixo do ideal, podemos apresentar sintomas como cansaço, fraqueza muscular, dores no corpo e sensação frequente de indisposição.
Agora, se a deficiência da vitamina é prolongada, aumenta o risco de Osteoporose, enfraquecimento dos ossos e maior chance de quedas e fraturas, sobretudo nos idosos. Em crianças, a falta grave pode causar Raquitismo, afetando o crescimento e a formação óssea.
No inverno, é mais comum a vitamina D baixar?
Sim, durante o inverno, é mais comum que os níveis de vitamina D diminuam, porque a gente tende a se expor menos ao sol, usamos mais roupas que cobrem a pele e passam mais tempo em ambientes fechados.
Dessa forma, como a principal fonte de vitamina D é a produção pela pele através da luz solar, essa redução na exposição pode favorecer a deficiência, especialmente em idosos e pessoas que já possuem baixos níveis da vitamina.
Nesses casos, mantenha hábitos saudáveis, como buscar alguns minutos de sol em horários adequados, manter uma alimentação equilibrada com fontes de vitamina D e realizar exames de sangue quando houver suspeita de deficiência ou orientação médica.
Como tomar sol com cuidado para potencializar a vitamina D?
Você não precisa ficar horas no sol para turbinar sua vitamina D. O ideal é tomar sol por alguns minutos ao dia (10 já são suficientes) e sempre pela manhã ou fim de tarde - o bacana é evitar os horários em que a radiação é mais intensa, como das 10h às 16h.
A exposição de áreas como braços e pernas já vai contribuir para a produção da vitamina. Minha dica é tomar o sol da manhã, lá pelas 8h ou 9h, e nas pernas, que tem uma área de extensão maior. E só nesse momento sem protetor solar, ok?
Então, faça o seguinte: use filtro solar normalmente no rosto, colo e pescoço logo pela manhã. Na sequência, busque uns 10 minutos de sol nas pernas (sem filtro solar nelas). E pronto, sua dose natural de vitamina D do dia está garantida.
Quando é recomendado fazer suplementação de vitamina D?
A suplementação de vitamina D é necessária quando exames mostram deficiência ou quando temos maior risco de níveis baixos. Porém, essa suplementação deve ser indicada e acompanhada por um médico, porque a dose varia de acordo com a necessidade de cada organismo.
Tomar vitamina D por conta própria não é recomendado, já que o excesso também pode fazer mal, causando aumento do cálcio no sangue, problemas renais e outros efeitos prejudiciais à saúde.O mais seguro é sempre avaliar os níveis por meio de exames antes de iniciar qualquer suplementação.
Seja para vitamina D ou outras vitaminas, o essencial é estar em dia com as consultas e exames médicos. A prevenção sempre é o caminho mais simples, concorda?
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb
Médica, CRM-SP 96.027