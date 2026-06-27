Ela ajuda o corpo a absorver cálcio e fósforo, mantendo os ossos fortes e prevenindo fraturas, é essencial para nossos músculos e dá uma turbinada na nossa imunidade. O fato é que, sem vitamina D, nossa saúde fica comprometida.

Sabendo que a principal fonte de vitamina D é a exposição ao sol, como a gente faz no inverno? E quem usa protetor solar todo dia, fica prejudicado?

Na coluna de hoje, eu falo mais da vitamina D e por que você precisa ficar de olho.