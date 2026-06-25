Botucatu - Na próxima segunda-feira (29), durante o jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo, a Prefeitura de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) manterá o funcionamento de todos os serviços que realizam atendimento direto à população. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (25).

A decisão foi tomada em reunião entre o prefeito Fábio Leite e os secretários municipais. As aulas na rede municipal acontecerão normalmente, assim como os atendimentos nas unidades de saúde, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nos demais serviços voltados ao cidadão.

"A decisão reforça o compromisso da administração municipal com o cuidado às pessoas e com a continuidade dos serviços públicos, garantindo que a população tenha acesso ao atendimento sem interrupções durante todo o expediente", informou o Executivo, por meio de nota.