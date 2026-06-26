Paulistânia - A Cart Concessionária de Rodovias realizará nesta sexta-feira (26) serviços de manutenção no pavimento de duas alças do dispositivo localizado no km 277 da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Paulistânia (48 quilômetros de Bauru). As intervenções, inicialmente previstas para ocorrer na quarta-feira (24), precisaram ser reprogramadas em razão das condições desfavoráveis do tempo.

Para a execução dos trabalhos, serão necessárias interdições parcial e total nos acessos, no período das 7h às 18h. As equipes atuarão em dois pontos distintos do dispositivo. O primeiro é a alça de saída da rodovia na pista sentido Capital, que permanecerá totalmente interditada durante a realização dos serviços.

Com o bloqueio, os motoristas que precisarem acessar Paulistânia ou seguir para a rodovia Doutor Rubem Dário Sormani (SP-273) em direção a Agudos deverão utilizar o retorno existente no km 274 da SP-225.