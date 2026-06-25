Ibitinga - Reconhecida nacionalmente pela tradição no setor de cama, mesa e banho, Ibitinga (90 quilômetros de Bauru) iniciou nesta semana uma nova etapa para fortalecer a competitividade de um dos segmentos mais importantes de sua economia. Empresários, lideranças e representantes da cadeia produtiva local (CPL) participaram da palestra de sensibilização que marcou o início das ações para obtenção da Indicação Geográfica (IG) do Bordado de Ibitinga.

A iniciativa integra um projeto conduzido pelo Sebrae-SP, que prevê investimento de aproximadamente R$ 300 mil para subsidiar estudos técnicos, levantamento histórico, mobilização dos empreendedores e estruturação da governança necessária para a busca do reconhecimento.

O reconhecimento tem potencial para agregar valor aos produtos, fortalecer a reputação do território e ampliar oportunidades de mercado para as cerca de 50 empresas que integram a CPL do Bordado, um dos principais motores econômicos de Ibitinga e da região. Além de movimentar o comércio local e eletrônico, o setor impulsiona o turismo de compras, gera empregos e fortalece uma extensa rede de fornecedores e prestadores de serviços.