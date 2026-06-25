Ibitinga - Reconhecida nacionalmente pela tradição no setor de cama, mesa e banho, Ibitinga (90 quilômetros de Bauru) iniciou nesta semana uma nova etapa para fortalecer a competitividade de um dos segmentos mais importantes de sua economia. Empresários, lideranças e representantes da cadeia produtiva local (CPL) participaram da palestra de sensibilização que marcou o início das ações para obtenção da Indicação Geográfica (IG) do Bordado de Ibitinga.
A iniciativa integra um projeto conduzido pelo Sebrae-SP, que prevê investimento de aproximadamente R$ 300 mil para subsidiar estudos técnicos, levantamento histórico, mobilização dos empreendedores e estruturação da governança necessária para a busca do reconhecimento.
O reconhecimento tem potencial para agregar valor aos produtos, fortalecer a reputação do território e ampliar oportunidades de mercado para as cerca de 50 empresas que integram a CPL do Bordado, um dos principais motores econômicos de Ibitinga e da região. Além de movimentar o comércio local e eletrônico, o setor impulsiona o turismo de compras, gera empregos e fortalece uma extensa rede de fornecedores e prestadores de serviços.
A Indicação Geográfica é um instrumento de propriedade intelectual que identifica produtos ou serviços cuja qualidade, reputação ou características estão diretamente ligadas ao seu local de origem. Além de proteger a tradição e a identidade do território, o selo contribui para a diferenciação de mercado e para a ampliação da competitividade dos negócios.
Para o gerente regional do Sebrae-SP Luiz Andia Filho, a iniciativa representa uma oportunidade de consolidar ainda mais o protagonismo de Ibitinga no cenário nacional.
“A Indicação Geográfica é uma ferramenta capaz de valorizar a origem, proteger a identidade produtiva do território e ampliar as oportunidades de mercado para os empreendedores. O Sebrae atua como articulador desse processo, oferecendo suporte técnico para que a cadeia produtiva esteja preparada para conquistar esse reconhecimento”, destaca.
Atualmente, a Cadeia Produtiva Local do Bordado reúne empresas, artesãos e lideranças do setor que atuam para fortalecer a competitividade e a inovação de uma atividade que se tornou símbolo da cidade. Reconhecida como Capital Nacional do Bordado, Ibitinga construiu ao longo de décadas uma reputação associada à qualidade, criatividade e tradição de seus produtos.
Para a presidente da Associação Comercial e Industrial de Ibitinga (ACI), entidade gestora da Cadeia Produtiva Local, Janaia Fabri Pasqualini, a busca pela Indicação Geográfica representa um passo importante para o futuro do setor.
“O bordado faz parte da identidade de Ibitinga, mas também representa uma atividade econômica fundamental para o município. A Indicação Geográfica tem potencial para fortalecer a competitividade das empresas, ampliar o reconhecimento dos nossos produtos e gerar benefícios para toda a cadeia produtiva. É um reconhecimento que valoriza a história construída ao longo de gerações e projeta o setor para novos mercados”, afirma.
Caso obtenha o reconhecimento, o Bordado de Ibitinga passará a integrar o grupo de produtos brasileiros protegidos por Indicação Geográfica, selo que certifica a relação entre o território, sua tradição produtiva e a reputação construída ao longo do tempo.