Pirajuí - Na tarde desta terça-feira (23), policiais civis da Delegacia de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) prenderam em flagrante um homem de 56 anos pela prática, em tese, do crime de coação no curso do processo. Segundo a Polícia Civil, ele teria ameaçado uma mulher que denunciou o filho dele por crime sexual.

A coação está relacionada a investigação criminal em andamento que apura eventual crime de estupro. Conforme as apurações, o pai do investigado no procedimento originário teria procurado uma pessoa próxima da vítima com a finalidade de exigir a retirada da notícia-crime registrada por ela contra seu filho.

Na ocasião, o homem teria ordenado à testemunha que transmitisse o recado para a mulher afirmando que, caso isso não ocorresse, ela seria agredida por familiares dele e por outras pessoas. O investigado também teria dito que, caso seu filho voltasse a ser preso ou sofresse consequências em virtude da investigação, iria até a residência da vítima e mataria ela e o seu pai.