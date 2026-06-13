25 de junho de 2026
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EM MARÍLIA

13° Baep de Bauru encontra mais de mil porções de drogas

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/ 13° Baep
Bruce e Max foram empregados em varredura pela rota utilizada durante a fuga
Bruce e Max foram empregados em varredura pela rota utilizada durante a fuga

O 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13º Baep) realizou na manhã desta quinta-feira (25) a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes durante patrulhamento com apoio do canil, nas proximidades da comunidade Vila Barros, em Marília, (100 quilômetros a oeste de Bauru). Durante a operação Faro, os policiais avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da equipe, os suspeitos fugiram por uma viela em direção a uma área de mata.

A perseguição foi realizada a pé, mas os agentes não conseguiram localizar os indivíduos. Na sequência, durante varredura no local com auxílio dos cães farejadores, os policiais encontraram um saco plástico e uma mochila contendo substância análoga à maconha, totalizando 1.352 porções da droga. Além disso, foram apreendidos quatro tijolos de maconha, que somaram 9,7 quilos, e quatro microtubos contendo substância análoga à cocaína.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Marília, onde foi registrado boletim de ocorrência referente ao material ilícito apreendido.

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