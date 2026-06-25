Lençóis Paulista se prepara para receber milhares de atletas, dirigentes e visitantes durante a 68ª edição dos Jogos Regionais, que será realizada entre os dias 4 e 13 de julho. Promovido pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, o evento reunirá 46 municípios da 3ª Região Esortiva em disputas de mais de 20 modalidades e deve movimentar a cidade com a presença de mais de 4 mil pessoas.
A abertura oficial está marcada para o dia 4 de julho, às 19h, no Ginásio Municipal Antônio Lorenzetti Filho, o Tonicão. A cerimônia será gratuita e aberta ao público. Para ampliar a experiência dos visitantes e da população, a Prefeitura montará uma Vila Olímpica na praça em frente ao ginásio. O espaço contará com shows e diversas atrações, repetindo o modelo adotado nos Jogos Abertos da Juventude, sediados pelo município em 2025.
A delegação anfitriã promete ser uma das maiores da história de Lençóis Paulista nos Jogos Regionais. Ao todo, 400 atletas representarão a cidade em 22 modalidades: atletismo, basquete, basquete 3x3, beach tênis, bocha rafa, capoeira, ciclismo, damas, futebol, futsal, futvôlei, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, karatê, malha, natação, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez.
A expectativa por um bom desempenho é reforçada pelo resultado obtido na edição anterior da competição. Em 2025, disputada em Lins, Lençóis Paulista conquistou 189 pontos e terminou na quarta colocação geral entre os municípios participantes. Os preparativos para o evento já estão em fase avançada. No último dia 16 de junho, o Centro da Melhor Idade Deputado Ricardo Izar, na Cecap, sediou o Congresso Técnico da competição, que reuniu representantes dos 46 municípios inscritos para definir confrontos, tabelas e horários das disputas. Na mesma data, atletas que representarão Lençóis Paulista receberam homenagem em cerimônia organizada pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.
O prefeito André Paccola Sasso destacou a importância do evento para o município e para a integração entre as cidades participantes. “Estamos felizes em receber novamente os Jogos Regionais, uma das competições mais tradicionais do calendário esportivo do Estado. Teremos muitos jogos e disputas, onde cada atleta vai lutar por cada ponto, nas quadras, campos e ginásios, mas também será um momento de celebração, de festa, de congraçamento entre todos os municípios participantes. A população lençoense, mais uma vez, estará presente em cada disputa, torcendo e incentivando todos os nossos atletas”, afirmou.
A Prefeitura convida moradores de Lençóis Paulista e de toda a região para prestigiar a cerimônia de abertura e acompanhar as competições ao longo dos dez dias de evento.