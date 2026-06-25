O primeiro dia de fiscalização do veículo de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), o popular “carro das multas” ou “dedo-duro”, como tem sido popularmente chamado no município, resultou na aplicação de 241 infrações de trânsito em veículos estacionados sem a devida regularização. Segundo a Emdurb, os proprietários serão notificados, com garantia do direito à defesa e ao recurso, conforme previsto na legislação. A empresa municipal destaca que a nova tecnologia amplia a eficiência da fiscalização e contribui para a rotatividade das vagas, beneficiando motoristas, comerciantes e a mobilidade urbana. A Emdurb reforça que a medida tem caráter educativo e busca promover o uso organizado e justo do espaço público.

Conforme o JCNET vem noticiando, o estacionamento rotativo conta, até esta quinta-feira (25), com cerca de 4 mil vagas, número que aumentou aproximadamente 50% nos últimos anos. Um novo aumento não está descartado. Por iniciativa do vereador Junior Rodrigues (PSD), circula em Bauru um abaixo-assinado online pedindo a revogação das novas vagas da Zona Azul. Trata-se da mais recente polêmica da cidade, gerando inúmeras reações entre a população, inclusive com desdobramentos na Câmara Municipal, que instituiu recentemente a Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Estacionamento Rotativo.

Com relação a este veículo OCR, o custo mensal estimado da prestação de serviços, a ser pago pela prefeitura, é de R$ 238,6 mil. Nos 60 meses previstos em contrato, o valor investido pelos cofres municipais será de R$ 14,3 milhões. Ele vai verificar, em tempo real, se a tarifa do estacionamento rotativo, de R$ 3 a cada duas horas, foi devidamente ativada. Quem ignorar a cobrança poderá sentir o peso da infração no bolso: multa de R$ 195,23, além de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.