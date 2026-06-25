25 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
2.º BENEFÍCIO DO ANO

Saidinha: veja quantos não retornaram aos presídios de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo JC
Centro de Progressão Penitenciária (CPP) 2 de Bauru
Centro de Progressão Penitenciária (CPP) 2 de Bauru

Nesta semana, 61 reeducandos dos três Centros de Progressão Penitenciária (CPP) de Bauru não retornaram da segunda saída temporária de 2026. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), 2.984 presos do regime semiaberto da cidade receberam o benefício concedido na terça-feira da semana passada, 16 de março, com retorno programado para a última terça (23). Em março deste ano, na primeira saidinha, dos 2.995 reeducandos beneficiados, 67 não voltaram.

De acordo com a SAP, o Poder Judiciário é responsável pelas concessões, com base na Lei de Execução Penal. No Estado de São Paulo, a saída temporária ocorre em quatro períodos regulamentados ao longo do ano: março, junho, setembro e dezembro.

Para ter direito, o detento precisa ter cumprido pelo menos 1/6 da pena, caso seja réu primário, e 1/4 da pena, se for reincidente. Também é necessário apresentar bom comportamento.

"É importante lembrar que quando o preso não retorna à Unidade Prisional, é considerado foragido e perde automaticamente o benefício do regime semiaberto, ou seja, quando recapturado, volta ao regime fechado", ressalta a Secretaria, em nota.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários