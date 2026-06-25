“Arborização não se trata apenas de aspectos estéticos, pois ela impacta na saúde pública, no conforto térmico, na mobilidade urbana e na preservação ambiental. Pensando nisso, um Plano Diretor pode trazer um planejamento mais eficiente e sustentável. Por isso entendemos ser importante trazer o debate para a Câmara, para fortalecer a participação da população nesse processo importante”, disse, defendendo a colaboração entre Poder Público, comunidade e entidades especializadas. Para guiar os debates da Audiência, o vereador convidou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal para apresentar uma síntese dos principais pontos do diagnóstico feito pela Neofloresta Serviços Ecossistêmicos, empresa contratada pela Prefeitura para elaborar o PDAU.

Na tarde desta quarta-feira (24/06), a Câmara de Bauru realizou uma Audiência Pública para discutir o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU), que está em fase de elaboração. A iniciativa foi do vereador Pastor Bira (Podemos), que em sua fala inicial já afirmou não ter a pretensão de esgotar um assunto tão extenso em uma única tarde, mas trazer respostas à sociedade a fim de multiplicar informações sobre o tema.

Servidor da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Ambiental (Semmab), Roldão Neto foi o responsável por apresentar os dados do diagnóstico da Neofloresta Serviços Ecossistêmicos. A avaliação fitossanitária realizada revelou que a maioria das árvores em Bauru apresenta sinais de poda inadequada - 83% delas apresentam danos devido ao fator. Além disso, 41% são mudas jovens e 57% têm entre 3 e 6 metros. Nesses casos, as espécimes não cumprem funções ecossistêmicas, apenas paisagísticas.

Roldão acentuou que essas são falhas que precisam ser corrigidas. “Não temos poucas árvores, temos árvores mal cuidadas. E uma das medidas do Plano é rever isso. Mais do que pensar na quantidade de árvores, temos que pensar no potencial de sombra de cada uma delas”, ressaltou em sua fala. As árvores existentes também são distribuídas de maneira desigual pelo território. Enquanto a média municipal de cobertura arbórea é de 33,5%, alguns setores registram números bem menores. É o caso do Centro da cidade, que registra apenas 5,9% de cobertura.

“Se a gente pensar no trajeto do shopping ao shopping [Bauru Shopping ao Boulevard Shopping], essa faixa central da cidade não tem sombra nenhuma. E se a gente relacionar o fato aos problemas da avenida Nações Unidas com drenagem, faz sentido. Por isso a arborização precisa ser vista como uma infraestrutura que impacta não só o clima, mas também a drenagem urbana, porque traz permeabilidade ao solo”, explanou Roldão.