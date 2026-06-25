Um poste de energia elétrica (mais um), esquecido em uma via pública de Bauru após uma obra de infraestrutura (asfaltamento), completou ao menos 1 ano aguardando sua remoção no cruzamento da rua Francisco Vidrih com a avenida Manoel Duque, no Jardim Guadalajara, local onde há tráfego diário e intenso de caminhões e ônibus. Imagens do Google Street View (Maps) mostram este mesmo poste esquecido no local na atualização de junho de 2025.

Quando esse problema acontece, de quem é a responsabilidade? Segundo o que já mostrou o JCNET em reportagens anteriores, ela é compartilhada entre a Prefeitura de Bauru e a CPFL Paulista. Cabe ao município a fiscalização, o planejamento e a execução da obra viária, além de solicitar, com antecedência, o remanejamento dos postes à concessionária de energia antes de finalizar a pavimentação. A CPFL, por sua vez, proprietária do poste, é responsável pela remoção física e pela relocalização técnica. Em caso de acidentes de trânsito, ambos devem responder pelos danos e suas consequências, conforme o artigo 37, parágrafo 6.º, da Constituição Federal.

Em nota, a CPFL Paulista esclarece que o remanejamento do poste mencionado, em Bauru, está incluído em seu cronograma de obras. A companhia informa que já realizou o planejamento técnico para a retirada da estrutura, com o objetivo de garantir a total segurança da população e minimizar eventuais transtornos aos moradores e ao tráfego local durante a execução dos serviços. A distribuidora ressalta que o poste ficou posicionado neste local após uma alteração no traçado urbanístico da via.